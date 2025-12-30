No es solo la ausencia de guerras, sino una amistad entre los pueblos basada en la justicia... recordemos que la concordia y el respeto comienzan en nuestras relaciones cotidianas

En alguna ocasión citamos la comedia musical italiana “Aggiungi un posto a tavola”, conocida en español como “El diluvio que viene”, porque está basada en la obra “Después de mí el diluvio”, de David Forrest.

La canción principal, señala: “Agrega un lugar a la mesa, porque hay un amigo más, si mueves un poco la silla, estarás cómodo tú también. Para eso sirven los amigos, para estar en compañía, sonríe al nuevo invitado, no hagas que se vaya, comparte el pan y redobla la alegría”.

Al recibir el Papa León XIV a los jóvenes de la Acción Católica Italiana con motivo de Navidad, les recordó que su lema de preparación durante el Adviento, fue: “Hay espacio para todos”. Así, señaló específicamente: “Cuando el Hijo de Dios viene al mundo no encuentra espacio en una casa, sino que llama a nuestro corazón, justo mientras abre el suyo para acoger a todos con amor”.

Prosiguió: “Esta paz es el compromiso de cada persona de buena voluntad, y sobre todo de nosotros los cristianos, que estamos llamados no solo a ser buenos, sino a mejorar cada día”.

Finalmente, explicó el sentido de la paz: “no es solo la ausencia de guerras, sino una amistad entre los pueblos basada en la justicia... recordemos que la concordia y el respeto comienzan en nuestras relaciones cotidianas, en los gestos y palabras que intercambiamos en casa, en la parroquia, con los compañeros de escuela, en el deporte. Por eso, antes de la santa noche de Navidad piensen en una persona con la que puedan hacer las paces: será un regalo más valioso que cualquiera que se pueda comprar en las tiendas, porque la paz es un don que se encuentra, de verdad, solo en el corazón”.

¿Tengo el corazón en paz?