La peligrosa moda de los cerdos “mascota”

Ningún animal debería ser considerado como “mascota”, el considerar a los animales como propiedad y no como un individuo es el origen de la mayoría de los problemas de sobrepoblación y abandono que padecen.

Actualmente, además de perros y gatos está surgiendo un boom por los erróneamente llamados minipigs o cerditos minis. Los cerdos son animales hermosos, muy cariñosos, muy inteligentes y adorables, el problema es que los cerdos minis de mini tienen solo el nombre, son bebés cerdos que aún no han crecido. Al igual que con perros y gatos, muchas veces los criadores no tienen escrúpulos y así como mantienen a los animales en pésimas condiciones, engañan a la gente diciéndoles que los cerdos son pequeños y que no crecerán, lo cual con el paso del tiempo acaba siendo una mentira.

Los cerdos vietnamitas o los cerdos de razas más pequeñas una vez adultos pueden llegar a pesar más de 60 kilos, esto ocasiona que en muchas ocasiones (la mayoría) las personas quieran deshacerse de los cerdos cuando se dan cuenta que son más grandes de lo que esperaban y que requieren recursos y atención que nunca pensaron, por ejemplo, estos cerdos requieren de atención veterinaria especializada de acuerdo a su especie, la cual a menudo tiene costo elevado, deben tener acceso a un área con lodo, ya que los cerdos no sudan y utilizan el lodo para bajar su temperatura, los cerdos son criaturas sociales y necesitan también de nuestra compañía y de nuestro tiempo, necesitan ejercicio regular y una dieta balanceada que incluya frutas y verduras ya que son muy propensos a subir de peso.

Darle una vida digna a un cerdo no es cosa fácil y los cerdos una vez que son no deseados acaban abandonados, muertos o maltratados. El problema del abandono es tan grave, que se estima que el 90 por ciento de los cerdos comprados en Estados Unidos acaban siendo abandonados, la situación en México no debe ser mucho mejor.

En el Santuario libres al fin nos llegan muchísimos mensajes de personas que ya no quieren a sus cerdos y buscan deshacerse de ellos, hemos ayudado a encontrarles casa a algunos, pero es imposible ayudarlos a todos, por eso es necesario que las personas eviten comprar animales y si deciden adoptar se informen de las necesidades que tienen y que se comprometan a cuidarlos de por vida.

Hay una frase que es de mis favoritas del libro de El Principito: “Eres responsable para siempre de lo que has domesticado”. Aunque el domesticar creo que es de las peores cosas que les hemos hecho a los animales y que realmente nadie debería tener “mascotas”, ahora los humanos somos responsables de estos animales y de su futuro.