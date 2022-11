Lo dicho: nuestro País encierra muchísimas paradojas. México es sumamente violento para unos y relativamente pacífico para otros. No todos los mexicanos perciben la violencia de manera parecida por una simple razón: la inseguridad se presenta de modos muy distintos dependiendo del lugar, la situación, el contexto y la víctima. Esto conviene entenderlo muy bien porque es la llave para ejecutar políticas públicas capaces de adaptarse a las particularidades de cada zona, condición y entorno. No hay -ya lo hemos probado antes- una respuesta común a los retos de seguridad que enfrenta el País en su conjunto. No hay una estructura ni modelo único. No hay, ni siquiera, una narrativa única. Lo que hay son retos específicos que conviene atenderlos con soluciones específicas.

Profesor-Investigador del @CIDE_MX @perezricart SinEmbargo.MX