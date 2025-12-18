La pesca en abandono y derechos humanos a la deriva

Abandonadas a su suerte por el Gobierno federal desde hace varios años, las personas pescadoras en México han visto disminuida su calidad de vida, sus ingresos y su bienestar

¿Qué tiene que ver la abundancia marina y la disponibilidad de especies de importancia pesquera en la garantía de los derechos humanos?

En el mar encontramos la principal fuente de proteínas del mundo, pero la falta de abundancia incide directamente sobre el derecho humano a la alimentación, el derecho a la salud, a un trabajo digno y bien remunerado y al acceso a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas.

Sin la abundancia marina pierde la Nación, pues una reducción en la pesca trae efectos negativos en el acceso a alimentos, así como pérdida de la seguridad y soberanía alimentarias del país.

Dice un refrán: “Toda política sin presupuesto es mera demagogia”. Dicho de otra forma, a las palabras, las promesas y los compromisos se los lleva el viento si no vienen sustentados por el dinero público para cumplirse.

Cuando la falta de presupuesto afecta la garantía de los derechos humanos fundamentales, la demagogia se transforma en violaciones a nuestros derechos.

Abandonadas a su suerte por el Gobierno federal desde hace varios años, las personas pescadoras en México han visto disminuida su calidad de vida, sus ingresos y su bienestar. Esto se debe, principalmente, a que muchas de las especies de importancia pesquera se encuentran en condiciones de deterioro; algunas incluso están colapsando, sin acciones contundentes de las autoridades federales para recuperarlas. Los serios recortes al presupuesto público han debilitado a las instituciones públicas encargadas de la gestión e información pesquera.

Más de 300 mil personas dependen directamente de la pesca, y alrededor de 2 millones se emplean indirectamente en la cadena de valor de los productos pesqueros. Cuando se deterioran las especies, su disponibilidad disminuye, e irremediablemente, quienes viven del sector pesquero verán mermados sus ingresos.

Las causas de la disminución de especies pesqueras son varias: sobreexplotación, contaminación química y acústica, desechos urbanos y agroindustriales, destrucción de hábitats críticos como manglares, pastos marinos y arrecifes y, desde luego, los efectos de la crisis climática. Abordar estos retos requiere de información científica que permita combatir los efectos nocivos de las actividades humanas y promover la recuperación y adaptación de las especies.

La información científica actualizada, veraz y oportuna sobre el manejo de las especies pesqueras es crucial para que tanto las autoridades como las personas participantes en el sector pesquero puedan aprovechar de mejor manera los recursos acuáticos y realizar acciones de recuperación de especies deterioradas.

En un acto paradójico y contrario al discurso oficial, el actual gobierno y Cámara de Diputados aprobaron un presupuesto público en el que se recorta a la mitad los recursos de la única institución pública responsable de realizar y publicar información científica de los recursos de importancia pesquera en México, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable (IMIPAS).

De por sí debilitado en los últimos siete años y habiendo sobrevivido al intento de la anterior administración por desaparecerlo, para el año 2026 el IMIPAS verá reducida su asignación de 800 millones, a poco más de 400 millones de pesos, lo que prácticamente lo deja en situación inoperante e incapaz de generar la información que requiere el sector para recuperar la abundancia de los recursos pesqueros, o para mejorar las condiciones de las personas que dependen de la pesca como modo de vida.

Estamos presenciando, pues, un acto demagógico que afecta el destino de miles de familias, quienes verán violados sus derechos humanos esenciales y el de una Nación que pierde recursos naturales, acceso a medio ambiente sano, seguridad y soberanía alimentaria, ante la mirada indiferente de un gobierno que decía pensar en favor de los pobres.

El autor, Esteban García-Peña Valenzuela, es Coordinador de Investigación y Políticas Públicas en Oceana