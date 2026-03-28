La poesía de la creación

En verdad, en la creación se establece un diálogo entre naturaleza, humanidad, cultura, espiritualidad y poesía

Para conmemorar el 800 aniversario de la muerte de Francisco de Asís, y los 10 años de la publicación de la “Encíclica Laudato si” del Papa Francisco, se realizó el 23 de marzo en la Universidad Gregoriana de Roma (ubicada a dos cuadras de la Fontana di Trevi), un encuentro titulado “El cántico de las creaturas y la poesía del mundo”.

En esa sede, máximo recinto académico de los jesuitas en el mundo, se reafirmó la centralidad cultural de la composición poética del pobre de Asís. De hecho, Jean Pierre Sonett, profesor jesuita y poeta, subrayó que “El Cántico” puede ser considerado, no solamente el primer documento de la lengua italiana, en cuanto la lengua vulgar de la región de Umbría (donde se encuentra Asís) es considerada lengua antepasada del italiano, sino el primer texto de ecología integral.

Agregó que esta obra reúne poesía y teología, y nos sigue sorprendiendo a todos; incluso, podría decirse que sorprende al mismo Dios. Precisó que no se trata de un himno compuesto en un ambiente de serenidad y tranquilidad, sino de prueba y dificultad.

Para confirmar esta premisa, recordó que, de acuerdo a la tradición franciscana, el Cántico vio la luz en una noche de sufrimiento, entre 1224 y 1226, cuando Francisco estaba enfermo y casi ciego, y escuchó unas palabras de consuelo de parte de Jesús, pues todo el Cántico está inspirado en una experiencia mística que se introduce en la prospectiva de la muerte y resurrección de Cristo.

En verdad, en la creación se establece un diálogo entre naturaleza, humanidad, cultura, espiritualidad y poesía. Como dijo Octavio Paz: “La experiencia poética como la religiosa es un salto mortal: un cambiar la naturaleza que es también un regreso a nuestra naturaleza original”.

¿Gozo esta poesía?