La poesía del mar

Los poetas y escritores también incursionan en el mar de las palabras con abigarradas atarrayas que capturan los significantes y significados.

“El mar es poesía”, dijo la Secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, al acudir en representación de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava a la entrega del Premio Bellas Artes de Literatura “Inés Arredondo”, a la poeta veracruzana Silvia Tomasa Rivera.

Con estas palabras desechó cualquier duda acerca de su representación en esa fiesta de las letras, ya que los poetas y escritores también incursionan en el mar de las palabras con abigarradas atarrayas que capturan los significantes y significados.

Guerra Mena expresó: “Hablar de Inés Arredondo es hablar de una mujer que se atrevió a explorar aquello que muchas veces preferimos callar: las contradicciones humanas, los sentimientos que nos incomodan, los secretos, los deseos y las zonas más complejas de nuestra existencia”.

Al referirse a la poeta galardonada, Silvia Tomasa Rivera, señaló: “En su obra, la tierra no es solamente un paisaje. Es origen, es identidad, es memoria y es también el espacio donde se viven las desigualdades, las luchas y las esperanzas de nuestro pueblo”.

Precisó: “Su poesía nos acerca a realidades que no debemos olvidar. Nos recuerda que detrás de cada comunidad hay historias que merecen ser contadas; que detrás de cada injusticia hay vidas que no pueden reducirse a una cifra, y que la memoria es indispensable para comprender quiénes somos y hacia dónde queremos caminar”.

Guerra Mena recordó: “Durante mucho tiempo, las mujeres tuvieron que abrirse paso en espacios donde su voz no siempre era escuchada con la misma atención, donde sus capacidades eran cuestionadas y donde, en ocasiones, escribir implicaba desafiar prejuicios y romper silencios”.

De igual manera, rubricó: “Porque la igualdad no consiste solamente en abrir una puerta. Consiste en que ninguna mujer tenga que renunciar a sus sueños para poder cruzarla”.

¿Celebro esta poesía?