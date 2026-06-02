La poesía leonesa

La ciudad de León, Guanajuato, está celebrando 450 años de fundación, la cual ocurrió el 20 de enero de 1576. Por tal motivo, se organizó una gran cartelera de eventos conmemorativos.

Suspendemos momentáneamente la carta encíclica “Magnifica Humanitas”, del Papa León XIV, para centrarnos en la poesía de otro León, como cantó José Alfredo: “Bonito León, Guanajuato”.

En efecto, la ciudad leonesa está celebrando 450 años de fundación, la cual ocurrió el 20 de enero de 1576. Por tal motivo, se organizó una gran cartelera de eventos conmemorativos, destacando la publicación de un libro, titulado: “20 sonetos y 40 redondillas por la grandeza de León”, de la autoría del poeta Luis Felipe El-Sahili, con un excelente prólogo del maestro Paulino Lorea Hernández, de quien ya hablamos en otra ocasión (pues, forma parte de un selecto grupo de amigos de Mario Niebla Álvarez) y el próximo domingo 7 de junio cumplirá 75 años; así que -aprovechando- lo felicitamos doblemente.

Lorea Hernández describió la composición poética y estructura de un soneto: “forma versada por endecasílabos y estrofas con métrica exacta, implementado por Petrarca, como florecimiento en su clímax del Renacimiento que se prolongó casi dos siglos (1492-1681) hasta la muerte de Pedro Calderón de la Barca (La vida es sueño)”. Citó a Lope de Vega y Luis de Góngora como ilustres poetas de este género. Posteriormente, se detuvo en Sor Juana Inés de la Cruz para explicar la estructura de la Redondilla.

Asimismo, subrayó que El-Sahili describe poéticamente lugares icónicos que perviven en sus recuerdos, como El Arco de la Calzada, El Jardín Principal, El Palacio Municipal, Casa de la Cultura Diego Rivera, Archivo Histórico Municipal, Jardín e Iglesia de San Juan de Dios.

Finalmente, ponderó su calidad de los versos tipo alejandrino, métrica que entró al español en el Siglo 13 a través del Libro de Alexandre, el cual dice: “fablar curso rimado por la quaderna vía, a sílavas contadas, que es grant maestría”.

¿Disfruto la poesía?