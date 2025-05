La Presidenta en Sinaloa

La Presidenta llega a Sinaloa en un momento donde se conjuntan violencia, bajo crecimiento económico y sequía extrema.

La Presidenta Claudia Sheinbaum llega a Sinaloa a presentar proyectos estratégicos a la vez cuando en nuestro estado han aparecido nuevos escenarios de la guerra prolongada del narco.

La guerra no se había extendido a todo el territorio sinaloense, pero sucesos que no están del todo claros sumaron a Guasave y municipios vecinos en días recientes. Así que no deja de ser significativo que la doctora Sheinbaum haga presencia en Sinaloa en estos momentos.

En Mazatlán y Rosario, la Presidenta escuchará de viva voz la angustia de empresarios turísticos, agricultores y ganaderos por la sequía que azota a Sinaloa. Suponemos que la doctora Sheinbaum, como buena ambientalista, entenderá el magno problema y dará algún tipo de respuesta positiva. Y, también, quizá, recibirá información de primera mano de por qué el norte del estado, que había estado prácticamente exento de la guerra narca, ahora ya es un escenario más, lo cual no tan sólo extiende los espacios de enfrentamientos sino que pareciera confirmar la hipótesis de que la guerra de los grupos delictivos iba a ser larga, prolongada.

Otros estados del País han padecido, como Guanajuato, Guerrero o Michoacán, largos y sostenidos hechos violentos, que, sin duda, han afectado su actividad económica, especialmente en Michoacán, donde productores de aguacate y limón han vivido las de Caín, pero en ninguna de sus ciudades se ha llegado al nivel de crisis como la que experimenta Culiacán.

La Presidenta llega a Sinaloa en un momento donde se conjuntan violencia, bajo crecimiento económico y sequía extrema, al mismo tiempo que, en la Ciudad de México, la CNTE, cada vez más torpe y beligerante en sus estrategias de protesta y movilización, le abre un nuevo frente de conflicto aunado a la profundización de la percepción de inseguridad en todo el País que ha provocado el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del gobierno de Clara Brugada. Es decir, la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa se da en un contexto regional y nacional sumamente crítico. En el cual, por cierto, no faltan las presiones diarias de la Casa Blanca, ahora en boca del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien vuelve a hablar de la violencia criminal y política que padece nuestra Nación.

El asesinato de los jóvenes pero importantes funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México tiene, obviamente, una intencionalidad política y fue perpetrado por un equipo de sicarios profesionales, pero aún no se sabe qué intereses representan y si el objetivo va más allá de tratar de intimidar a la Jefa de Gobierno y pretende llegar también hasta Palacio Nacional.

La Presidenta Sheinbaum no ha querido conjeturar nada sobre el doble homicidio, pero uno de los representantes más conspicuos de la Oposición política, el panista Ricardo Anaya, irresponsablemente ha declarado que “hay claros indicios de un crimen de Estado” en la eliminación de Ximena Guzmán y José Muñoz. Anaya no dio ni una pista de su conjetura, pero quiso aprovechar el asesinato para responsabilizar al gobierno presidido por Morena, porque ¿quién encabeza el Estado en esta etapa?

Si lo anterior ya constituye una coyuntura sumamente enredada y crítica para la primera inquilina de Palacio Nacional, los malos augurios de una elección copiosa de los integrantes del Poder Judicial el próximo 1 de junio no debe tener alegre a ella ni a ningún morenista.

Claro está que, aun habiendo una participación muy pobre en las urnas, digamos el 10 por ciento, la elección será legal y México tendrá nuevos magistrados y jueces , y el experimento se echará a andar, pero la 4T se verá obligada a lanzar una gigantesca campaña propagandística para buscar legitimar el nuevo método de elección de los integrantes del Poder Judicial.

Lo más seguro es que la gran mayoría de los electos serán propensos a apoyar a lo que decidan los otros dos poderes en manos de la 4T, porque es un hecho de que la mayoría de los electores serán miembros o simpatizantes de Morena y del conjunto de la 4T, pero si, milagrosamente, el nuevo Poder Judicial actúa de manera independiente y profesional, Morena se fortalecerá políticamente como nunca, porque, entre otras cosas, eso significaría que el Poder Judicial morenista estaría combatiendo seriamente al crimen. Prenda usted una veladora.