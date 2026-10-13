La Presidenta y la evolución de su pensamiento político

El nacionalismo revolucionario, estatista y centralista, del viejo PRI, sostiene, entre otras cosas, la intervención y rectoría económica del Estado que controla las áreas estratégicas de la economía, como las energías, y promueve la creación y el sostenimiento de empresas paraestatales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) durante el movimiento estudiantil de 1986-1987 en la UNAM; en 1986 se relaciona con Carlos Ímaz Gispert, uno de sus dirigentes, con quien se casa por lo civil en 1987.

En sus años en la Facultad de Ciencias de la UNAM milita en el colectivo político que publicaba la revista Punto Crítico, un espacio de análisis y oposición de izquierda cuyo principal promotor fue Raúl Álvarez Garín, líder del movimiento estudiantil de 1968.

A partir de 1989, junto con su pareja, de quien se divorcia en 2016, ingresa a militar en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que abandona en 2014, para irse al partido Morena que en 2011 López Obrador funda como movimiento político y en 2014, como partido.

En 2000, a través de José Barberán, amigo de la madre de Sheinbaum Pardo, conoce a López Obrador, también del PRD, que antes, por 14 años, había militado en el PRI y había sido su presidente en el estado de Tabasco, donde escribe el himno del partido. Él se forma en el viejo nacionalismo revolucionario priista, ingresa al partido en la época del Presidente Luis Echeverría, y siempre ha demostrado ser fiel a este pensamiento.

López Obrador, con el PRD, gana la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, e invita a Sheinbaum Pardo a incorporarse a su gobierno como Secretaria de Medio Ambiente para el período 2000-2006, que marca el inicio de su cercanía política con éste, y el inicio del proceso de cambio de su concepción y pensamiento político.