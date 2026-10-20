La Presidenta y la protección a morenistas relacionados con grupos del crimen organizado

México entrega a Estados Unidos a más de un centenar de operadores del crimen organizado, mientras las acusaciones contra políticos y personajes cercanos a Morena siguen sin traducirse en investigaciones eficaces. La pregunta es quién enfrenta la justicia y quién permanece protegido.

A petición de las autoridades de Estados Unidos, la Presidenta Sheinbaum entregó, al margen de las leyes de extradición, a más de 100 cabecillas de distintos grupos del crimen organizado que operan en el País, que ahora controlan el 30 por ciento del territorio nacional y día a día expanden su presencia.

Antes, en 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) había extraditado a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y en julio de 2024 Los Chapitos apresaron y entregaron a las autoridades de Estados Unidos, en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, a Ismael Zambada García, “El Mayo”, el otro líder histórico de ese cártel.

Estos extraditados son informantes estratégicos de las autoridades de Estados Unidos, y algunos en ese carácter son testigos protegidos. Estudiosos de los grupos del crimen organizado aseguran que, a partir de esos delincuentes, las autoridades de Estados Unidos ahora tienen un mapa muy preciso de esos grupos, que incluye qué negocios tienen, qué territorio controlan, cuál es su fuerza militar y cuál su relación con las autoridades del gobierno en sus distintos niveles. Es un mapa fundamental para la seguridad de Estados Unidos.

La Sección Segunda del Ejército de México es el órgano especializado que se encarga de la inteligencia. Coordina esta actividad fundamental para la seguridad nacional, en las unidades de la fuerza armada, que están presentes en todo el territorio nacional. Su función es reunir información sobre todos los actores de la vida pública del país que incluye a los integrantes de los grupos del crimen organizado, los políticos, los funcionarios, los dirigentes sociales, los posibles enemigos externos. Esa información se procesa para tomar decisiones.