La Presidenta y su percepción al interior de Morena

Sectores al interior de Morena consideran que la manera y el estilo de comunicación de la Presidenta Sheinbaum no impacta a las bases del partido, y que la sienten distante

Lo común es que el ejercicio del poder desgaste, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no es la excepción. Después de poco más de un año de gobierno ha perdido 20 por ciento de aceptación al pasar de 90 por ciento al inicio de su mandato al 70 por ciento al mes de diciembre.

En los próximos meses se irá viendo si sigue la caída o se mantiene en los actuales niveles de aprobación; es poco probable, sería algo fuera de lo normal, que crezcan sus positivos. El comportamiento de su valoración se comporta como sucede con la gran mayoría de los gobernantes en el mundo.

En este campo no hay sorpresas, pero sí en el ámbito de la valoración al interior de Morena, tanto a nivel de la base como de su dirigencia. No conozco el resultado de las encuestas internas, pero sí con información de primera mano, morenistas me han comentado que, a poco más de un año de gobierno de la Presidenta, existen tres tipos de reacciones en el partido.

A un sector importante le parece que la Presidenta es una persona rígida, que no es empática y que la base la siente lejana y no se identifica con ella; que emocionalmente la militancia, sobre todo los sectores más populares, no la asumen como propia. No la ven como parte del pueblo.

A nivel de dirigentes son cada vez más los que consideran que la manera y el estilo de comunicación de la Presidenta no impacta a las bases del partido, que la sienten fría y distante, que no utiliza su lenguaje. No pueden evitar hacer el comparativo con su antecesor, el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Lo más relevante es que a lo anterior hay que añadir que amplios sectores de la base, y también de la dirigencia, piensan que la Presidenta no sigue, de manera fiel, el proyecto de transformación que inició López Obrador, consideran que ha bajado el nivel de radicalidad que es algo propio de la 4T.

Las tres reacciones anteriores, a nivel de la base y la dirigencia morenista, pueden tener una base objetiva o no, pero lo que es un hecho, me dicen mis informantes, es que ahora se ha hecho presente una mala percepción de la Presidenta y que ésta tiende a fijarse y ampliarse. Es evidente, me aseguran, que la Presidenta al interior de su partido pierde fuerza.

Y a esta realidad debe tomarse en cuenta que al interior de Morena existen cinco grupos a nivel nacional, hay otros más en los estados, que disputan poder y sobre todo puestos en el gobierno y cargos de elección popular. De cara a la elección federal y las elecciones locales de 2027 estos grupos se van a enfrentar, de hecho ya lo hacen, aunque cuidan las apariencias.

En los próximos meses hay que seguir con mucho cuidado, y datos duros, la percepción que las bases y la dirigencia de Morena tienen de la Presidenta, y también dar seguimiento a la disputa interna tanto a nivel federal como local. A todo esto añadir que ya está instalado el conflicto entre el PVEM y el PT con Morena y la Presidenta.