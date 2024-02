@dayan_jacobo / Animal Politico / @Pajaropolitico

Termina el sexenio y la prioridad número uno que se impuso AMLO no solo no se encuentra cumplida, sino que los saldos son criminales: es el sexenio con cifras récord de desapariciones, un intento gubernamental por disminuir las cifras con fines políticos, la impunidad es casi absoluta, no hay respuesta ante la crisis forense, se han politizado los cargos de los responsables y desmantelado los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Búsqueda, no hay presupuesto suficiente. Pero lo que menos hay es voluntad política para abordar el fenómeno.