Los préstamos gota a gota, que aprovechan la necesidad económica para imponer intereses elevados y cobros violentos, son en realidad una extorsión. Se encontró este esquema en 172 municipios de 31 entidades mexicanas, lo que obliga a las autoridades a implementar operativos contra esta práctica delictiva

En la década de los 90 en Medellín, Colombia, se desarrolló un sistema que combinaba los préstamos, la estafa y la extorsión, llamado gota a gota. La lógica es simple: personas con urgencia de dinero reciben un préstamo rápido, sin aval ni garantías, pero a la larga terminan pagando altos intereses, y si no pagan se utiliza la violencia para asegurar el cobro.

El nombre de gota a gota se debe a que el cobro de lo prestado es diario, y si la persona se atrasa un solo día recibe penalizaciones. En realidad lo que buscan los criminales es que los “clientes” caigan en impago para que los intereses crezcan y luego puedan cobrar cantidades mucho mayores.

El esquema fue desarrollado por la organización criminal la Oficina del Envigado, pero debido a su éxito pronto fue copiado por muchas otras organizaciones colombianas e incluso algunas extranjeras. Hoy el esquema está presente en 17 países del continente, incluidos México y Estados Unidos.

En México el esquema llegó en 2012 a través de migrantes colombianos que reprodujeron el sistema; sin embargo, pronto fue emulado por organizaciones locales como el Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana o la Unión Tepito, que en ocasiones operan de forma independiente o en alianza con los colombianos.

La forma de enganchar a las víctimas es variada, lo mismo se usan volantes impresos, anuncios en redes sociales, sucursales itinerantes o presencia en los mercados. Pero lo que buscan son personas con mucha necesidad, predominantemente mujeres o comerciantes, para después amenazarlos.

Un rasgo distintivo de este tipo de préstamos es el uso de la violencia extrema para asegurar el pago, que lo mismo puede incluir amenazas, golpes, asesinatos, secuestros, robo de propiedad, daño al hogar o vehículos, exhibición en redes sociales, entre muchas otras tácticas.

También es importante mencionar que existen variantes del esquema, por ejemplo, en algunos mercados, como en los de Guadalajara, no se presta dinero, sino que se simula una rifa, que sirve para disfrazar un proceso de extorsión, en donde cada locatario debe aportar una cuota diaria.

Cuando las autoridades indagan, los extorsionadores dicen que están haciendo una rifa y el pago es por la compra del boleto; sin embargo, nunca se entregan premios, de manera que todo es un esquema de fachada para esconder la extorsión de los comerciantes.