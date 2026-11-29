En la década de los 90 en Medellín, Colombia, se desarrolló un sistema que combinaba los préstamos, la estafa y la extorsión, llamado gota a gota. La lógica es simple: personas con urgencia de dinero reciben un préstamo rápido, sin aval ni garantías, pero a la larga terminan pagando altos intereses, y si no pagan se utiliza la violencia para asegurar el cobro.
El nombre de gota a gota se debe a que el cobro de lo prestado es diario, y si la persona se atrasa un solo día recibe penalizaciones. En realidad lo que buscan los criminales es que los “clientes” caigan en impago para que los intereses crezcan y luego puedan cobrar cantidades mucho mayores.
El esquema fue desarrollado por la organización criminal la Oficina del Envigado, pero debido a su éxito pronto fue copiado por muchas otras organizaciones colombianas e incluso algunas extranjeras. Hoy el esquema está presente en 17 países del continente, incluidos México y Estados Unidos.
En México el esquema llegó en 2012 a través de migrantes colombianos que reprodujeron el sistema; sin embargo, pronto fue emulado por organizaciones locales como el Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana o la Unión Tepito, que en ocasiones operan de forma independiente o en alianza con los colombianos.
La forma de enganchar a las víctimas es variada, lo mismo se usan volantes impresos, anuncios en redes sociales, sucursales itinerantes o presencia en los mercados. Pero lo que buscan son personas con mucha necesidad, predominantemente mujeres o comerciantes, para después amenazarlos.
Un rasgo distintivo de este tipo de préstamos es el uso de la violencia extrema para asegurar el pago, que lo mismo puede incluir amenazas, golpes, asesinatos, secuestros, robo de propiedad, daño al hogar o vehículos, exhibición en redes sociales, entre muchas otras tácticas.
También es importante mencionar que existen variantes del esquema, por ejemplo, en algunos mercados, como en los de Guadalajara, no se presta dinero, sino que se simula una rifa, que sirve para disfrazar un proceso de extorsión, en donde cada locatario debe aportar una cuota diaria.
Cuando las autoridades indagan, los extorsionadores dicen que están haciendo una rifa y el pago es por la compra del boleto; sin embargo, nunca se entregan premios, de manera que todo es un esquema de fachada para esconder la extorsión de los comerciantes.
Se trata de un modelo que ha crecido mucho en México, de hecho, una búsqueda de fuentes hemerográficas, cuya base se puede consultar en el enlace adjunto (1), me permitió detectar 172 municipios en 31 de las 32 entidades federativas del país, en donde se han reportado casos de préstamos gota a gota, aunque lo más probable es que la cobertura sea mucho mayor.
La única entidad que no reporta hasta el momento este esquema es Sinaloa, quizá por la oposición del Cártel de Sinaloa a la entrada de criminales colombianos, aunque el propio Cártel de Sinaloa trabaja esta modalidad de préstamos en otras entidades como Oaxaca.
A pesar de que en prácticamente todo el país se presentan casos, es claro observar que hay una incidencia mayor en el centro y sur del país; por ejemplo, existe una altísima concentración en la Ciudad de México, en donde 15 de las 16 alcaldías tienen este problema, solo no hay reportes de Cuajimalpa.
También en el Estado de México encontramos el problema en 28 municipios; en Puebla, en 12; en Tlaxcala, en 12; en Hidalgo, en siete; en Querétaro, en cinco; en Oaxaca, en 15; en Yucatán, en 11; en Campeche, en siete; en Chiapas, en cinco; en Quintana Roo, en cinco; solo por mencionar algunos casos.
El norte es quizá la región menos permeada por el esquema, pero éste comienza a incrementarse, por lo que no se puede descartar que de seguir este ritmo en algunos años veremos el esquema en muchos más municipios.
Existen cinco acciones que se pueden realizar para reducir el problema de la extorsión a través de los préstamos gota a gota, las cuales se exponen a continuación:
Tipificar el delito, es decir, la legislación actual de la mayoría de las entidades en México no resulta suficiente para combatir los esquemas de préstamos que trae aparejados cobros con violencia, de manera que debe haber una reforma en la mayor parte de los códigos penales del país.
Desarticulación de las redes de prestamistas a partir de operaciones encubiertas en donde policías se hagan pasar por ciudadanos que requieren un préstamo y, cuando los criminales se presenten, llevar a cabo arrestos y después ir por sus cómplices.
Generar mecanismos fiables de denuncias que permitan actuar en contra de los prestamistas que recurren a la violencia y a los cobros excesivos, para el establecimiento de operativos.
Campañas masivas de información a la sociedad para que los ciudadanos conozcan el esquema y sus riesgos, que eviten caer en la trampa o cuando lo hagan sepan que pueden denunciar.
Sanciones mayores para quienes perpetran el delito y, en caso de ser extranjeros, una vez que cumplan sus condenas debe darse la deportación inmediata a sus países.
(1) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFR28gBeK3MR0Nvqp5lLyNqhbxAimkkj/edit?gid=1454597797#gid=1454597797