La promesa (Libros del Asteroide, 2022) es una novela del sudafricano Damon Galgut (Pretoria, 1963), que publica en su país en 2021 y con ella gana el Premio Booker.

A lo largo de cuatro décadas, se cuenta la historia de los Swart, una familia afrikáner que vive en una granja de su propiedad en las afueras de Pretoria, en Sudáfrica. La familia está constituida por Manie, el padre; Raquel, la madre, y sus hijos Anton, Astrid y Amor.

En 1986 muere Raquel tras una larga enfermedad, pero antes de fallecer promete a Salomé, una mujer negra que lleva muchos años como trabajadora doméstica, que le va a dar en propiedad la casa en la que vive dentro de la granja.

Amor, la hija menor, de manera accidental oye cuando Manie se compromete con Raquel a entregar la propiedad. En el funeral le recuerda a su padre la promesa de su madre. Este le dice no recordar haberla hecho y no muestra intención de cumplirla.

Los tres hermanos, después de años de no verse, se reúnen en la granja familiar cuando su padre es atacado por una serpiente cuya mordedura resulta fatal. Desde hace diez años Anton no regresaba a casa desde que se dio de baja en el Ejército y en esos años vivió una vida de un lado para otro. Astrid está casada y tiene mellizos, y Amor vive en Inglaterra durante varios años. El testamento de su padre hace a los tres copropietarios de la tierra y no considera la casa prometida a Salomé.

La novela penetra en la vida de cada uno de los miembros de la familia. Anton, que ahora se hace cargo de la granja se casa con Desirée, su novia de la juventud. El matrimonio no funciona, pero no se separan.

Astrid está casada con segundas nupcias y mantiene en secreto una aventura amorosa con el socio comercial de su esposo, que es negro. Recién se ha convertido al catolicismo. Siempre busca al sacerdote y se confiesa de su pecado.

El día que el padre se niega a darle la absolución mientras no tome la decisión de dejar a su amante, al salir de la iglesia, un criminal la secuestra y asesina.

Amor, que trabaja como enfermera en una sala de VIH en Durban, donde vive desde años con su pareja del mismo sexo, viene al funeral de su hermana.

Aquí le recuerda a Anton la promesa de su madre, que su padre no cumplió. Él se compromete a que esa promesa se cumpla y Salomé se haga propietaria de la casa.

En 2018 Anton, que se ha vuelto alcohólico, en una crisis depresiva debido a su matrimonio fallido, la impotencia, el trauma por la muerte de un civil cuando estaba en el Ejército, las deudas y la sensación de que ha desperdiciado su vida, una noche, después de pelearse con Desirée, se suicida.

Amor, que ahora vive en Ciudad del Cabo después de haber dejado a su pareja y el anterior trabajo, es informada por Salomé de la muerte de Anton. Se traslada a la granja.

Ahora que es el único miembro que vive de la familia, transfiere legalmente la casa prometida a Salomé. Y también le da parte de su herencia paterna. A ella no le interesa conservar la granja que por décadas perteneció a su familia y se la regala a Desirée.

Los estudiosos interpretan la historia de la familia Swart como una alegoría de la Sudáfrica posterior al apartheid. El autor a través de la minuciosa descripción del entorno, de la vida y la personalidad de sus personajes habla de los cambios políticos y sociales del país tras el fin de la segregación racial.

La crítica sitúa a Galgut en la tradición de William Faulkner, Virginia Woolf y James Joyce. Y reconoce en su estilo y manera de escribir como original y única. Antes los sudafricanos que ganaron el Premio Booker son los Premio Nobel de Literatura Nadine Gordimer (1991) y J. M. Coetzee (2003).

Galgut ha publicado nueve novelas. Sus libros han sido traducidos a 16 idiomas. En 2020 se estrenó la adaptación al cine de su novela The Quarry (1995). En España, Celia Filipetto que tradujo La promesa ganó en 2023, el Premio Nacional de traducción.

La promesa

Damon Galgut

Libros del Asteroide

Barcelona, 2022

pp. 336

Versión original. The Promise que se publica en 2021 por Penguin-Random House Sudáfrica. La traducción al español es de Celia Filipetto.