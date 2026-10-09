La protección de los océanos y la pesca no es prioridad del Estado para 2027

El Presupuesto 2027 apuesta por los hidrocarburos mientras la protección de áreas naturales y la recuperación pesquera reciben recursos que no corresponden con la dimensión del reto. México puede acercarse a la meta de conservar 30 por ciento de sus territorios, pero sin dinero suficiente difícilmente podrá protegerlos

Para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) le apuesta a los combustibles fósiles. La protección del medio ambiente y los océanos no están dentro de las prioridades financieras del Estado, ni el fortalecimiento de la pesca, ni la seguridad alimentaria derivada de océanos sanos y abundantes.

Poco presupuesto para cuidar el medio ambiente y la vida

Año con año vemos cómo desde el PPEF se le quita relevancia a la protección del medio ambiente porque a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se le ha otorgado menos presupuesto o un presupuesto muy conservador para el tamaño de la tarea que tiene enfrente. La Semarnat ha experimentado decrementos por cinco años; el más pronunciado fue en 2025, con una reducción de 39.61 por ciento de su presupuesto. En este PPEF 2027 presenta un ligero incremento de 4.48 por ciento, que equivale a $ 49,508 millones de pesos.

Este incremento es poco si tomamos en cuenta que en la Semarnat se encuentra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que tiene a su cargo la administración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), estos hábitats críticos terrestres o marinos que están destinados a conservar la biodiversidad y los ecosistemas, y a brindar servicios ambientales para el futuro. La Conanp recibirá 1,590 millones de pesos para 2027, pese a que ahora administra 232 Áreas Naturales Protegidas.

Este presupuesto no responde a la necesidad actual de proteger estos hábitats, que además cumplen con una serie de servicios ecosistémicos para garantizar la vida. Un ejemplo es el Parque Nacional Bajos del Norte, una Área Natural Protegida en el mar, impulsada por Oceana, que garantiza la pesca que pone alimento en la mesa de los mexicanos y da sustento a familias de personas pescadoras y a quienes están en la cadena de valor. También protege los arrecifes de coral que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) ayudando a mitigar los efectos del calentamiento global; además, el océano nos da 70 por ciento del oxígeno que respiramos, por lo que cuidar estas áreas garantiza la vida de quienes habitamos este mundo.

Un presupuesto conservador para cuidar las ANP implica que no se pueda proteger de manera efectiva estos hábitats, como Bajos del Norte, que sostienen la vida. México tiene que cumplir las metas de conservación para el año 2030, cuyo objetivo es proteger al menos 30 por ciento de las zonas terrestres y marinas del país. México está avanzando hacia ello, sin embargo, crecen las ANP y no crece el presupuesto para protegerlas efectivamente. Es preocupante que año con año en el PPEF no exista un criterio de progresividad en la asignación de recursos para el cuidado de las ANP. Sin presupuesto suficiente, no hay vigilancia, no hay cuidado de los recursos, no hay cuidado de las especies. No se emprenden acciones suficientes para no solo cumplir con la meta, sino cumplirla eficazmente.