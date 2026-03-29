La radicalización digital: neurociencia y sociología en la era de la manosfera, los incels, y otras tribus

La tragedia ocurrida en Michoacán, donde dos maestras fueron asesinadas por un alumno, representa una manifestación extrema de estos mecanismos

El surgimiento de grupos ideológicos extremos en la era digital no es un evento aislado, sino la respuesta a una compleja interacción entre la búsqueda de identidad, el desplazamiento social y la arquitectura de las plataformas de comunicación. Estos movimientos se configuran como comunidades cerradas que ofrecen respuestas simplistas a crisis existenciales profundas.

Dentro de este espectro, destaca la manosfera: un ecosistema unido por la creencia de que la sociedad moderna perjudica sistemáticamente a los hombres. En sus márgenes encontramos a los Incel (célibes involuntarios), cuya identidad se construye sobre el resentimiento y un determinismo biológico pesimista, y al movimiento MGTOW (hombres que siguen su propio camino), que propone una separación voluntaria de las mujeres y las instituciones bajo la metáfora de la “píldora roja” (red pill, como en la película The Matrix), un supuesto despertar ante una realidad feminista opresora.

Desde la sociología, este auge es síntoma de una crisis en la masculinidad tradicional. En un mundo donde los roles de género evolucionan, muchos jóvenes experimentan una “privación relativa” o pérdida de estatus, y la manosfera llena ese vacío con narrativas de pertenencia y supremacía moral.

Bajo una lógica de “nosotros contra ellos”, estos grupos instrumentalizan el resentimiento para construir un discurso de opresor contra oprimido que elimina cualquier matiz. Este proceso de radicalización guarda paralelismos alarmantes con otros movimientos de identidad reactiva, como ciertos sectores del activismo identitario radical o feminismos segregacionistas. Aunque sus objetivos sociales difieren, ambos operan bajo una estructura de cámara de eco donde la liberación de un colectivo se construye sobre la invalidación y el ataque sistemático al “otro”, fracturando irremediablemente la cohesión social.

Esta polarización encuentra su motor en la neurociencia y la tecnología. Las redes sociales no son simples canales, sino catalizadores que maximizan el “engagement” a través de la indignación. Los algoritmos de recomendación utilizan sistemas de refuerzo positivo basados en la dopamina para mostrar contenido cada vez más extremo (un riesgo psicológico que ha llevado a empresas como Meta/Facebook a enfrentar batallas legales en California y Nuevo México). Al consumir este contenido, se activa la neuroplasticidad: la amígdala intensifica las respuestas de miedo ante la “amenaza externa”, mientras que el sistema límbico, el centro emocional, anula el razonamiento lógico de la corteza prefrontal. Este secuestro emocional debilita la capacidad de procesar ambigüedades y fortalece el “sesgo endogrupal”, haciendo que la forma de comportarse en línea de un radical de la manosfera sea indistinguible de la de cualquier otro radical identitario: ambos buscan la victoria total y la anulación del diálogo.

Las consecuencias de esta exposición prolongada son alarmantes y pueden escalar del acoso digital a la violencia física. La tragedia ocurrida en Michoacán, donde dos maestras fueron asesinadas por un alumno, representa una manifestación extrema de estos mecanismos. Este evento puede interpretarse como la culminación de un proceso de deshumanización de la figura femenina y de autoridad, alimentado por el resentimiento de foros Incel. Al internalizar que el hombre es una víctima sistémica, el agresor sufre una distorsión en sus circuitos de empatía y regulación de impulsos, convirtiendo el aula en un campo de batalla ideológico y el acto violento en una búsqueda desesperada de validación y “retribución”.

Entender la manosfera y los radicalismos contemporáneos exige un análisis riguroso donde la tecnología, la biología y la estructura social convergen. La normalización de estos discursos no solo erosiona los avances en igualdad, sino que transforma el espacio público en un escenario de confrontación de suma cero (la ganancia de una de las partes implica necesariamente la pérdida de la otra). Estos grupos radicales no son compatibles con una sociedad equitativa, saludable y, sobre todo, empática.