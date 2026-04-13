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La reacción de las OSC frente a la agresión del Gobierno

Lo que quiso decir
Rubén Aguilar
Rubén Aguilar |
13/04/2026 04:00
13/04/2026 04:00
    Las organizaciones de la sociedad civil en México enfrentan un entorno de presión política y reducción de apoyos. Ante ello, se propone articular una estrategia conjunta basada en fortalecimiento comunitario, comunicación, diplomacia internacional y acción pública para defender su operación y visibilidad en el espacio público.

    Desde la llegada de los gobiernos de Morena a la Presidencia de la República, primero con Andrés Manuel López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum Pardo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han enfrentado distintos tipos de presión desde el poder público.

    Desde la conferencia matutina se han emitido señalamientos en su contra; también se han documentado campañas de desprestigio, la reducción de apoyos públicos y la pérdida del carácter de donatarias autorizadas.

    Mientras Morena se mantenga en la Presidencia -al menos hasta 2030-, este escenario podría continuar. Ante ello, el sector de las OSC no ha articulado una estrategia común, sino que cada organización ha respondido de manera individual.

    Aquí se proponen algunas ideas para que el sector actúe de forma coordinada frente a este contexto. Desde 2007, en la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, se imparte el curso de Teoría de la Sociedad Civil y la Ciudadanía.

    El sector de las OSC puede ubicarse en una lógica estratégica de “resistir, desarrollarse y avanzar”, retomando elementos de la llamada Guerra Popular Prolongada (GPP), adaptados al ámbito civil.

    Trabajo de base

    Las OSC deben fortalecer su vínculo con beneficiarios y comunidades. Es clave informar de manera constante y atender dudas, sin asumir que existe comprensión previa del contexto.

    Comunicación

    Se requiere una estrategia de comunicación clara y sostenida, con narrativa coherente, que utilice tanto canales propios como medios locales, nacionales e internacionales.

    Diplomacia

    Las organizaciones pueden reforzar vínculos con organismos internacionales, como el sistema de la ONU, y con gobiernos democráticos, para visibilizar su situación y documentar posibles afectaciones a la sociedad civil.

    Acción pública

    Se plantean también mecanismos de protesta social, como movilizaciones o acciones públicas, en función del contexto, para expresar inconformidad frente a decisiones gubernamentales.

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