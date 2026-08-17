La realidad del huachicol

Las actuales autoridades federales han concentrado su esfuerzo en combatir el huachicol fiscal, que persiste, aunque en menor dimensión, y han dejado de lado el combate a las otras modalidades de huachicol

En el momento que ocurría el mayor saqueo de huachicol fiscal en la historia del país, en una operación organizada desde el Gobierno de la República, el Presidente López Obrador, para cubrir lo que sucedía, por decreto en una mañanera determinó que se había acabado el huachicol.

Se estima que el daño al patrimonio público por el operativo, que a todas luces él no solo permitió sino ordenó, entre otras cosas para financiar las campañas electorales de Morena, asciende a los 700,000 millones de pesos, el mayor robo en la historia de México. No hay nada en la historia del país con lo que se puede comparar.

En el gobierno de López Obrador, el huachicol fiscal alcanza su nivel histórico a partir de que esa práctica fue operada desde el gobierno, y al parecer ésta ha realmente disminuido en el actual gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo.

No así, el huachicol que se concentra en el robo de combustible a Pemex, que no solo permanece, sino que se ha agravado en este gobierno según la propia información oficial.

Los datos indican que, en el segundo semestre de 2026, Pemex perdió 9,180 millones de pesos por el huachicol de gasolina y diésel, que se atribuyen a fallos a la seguridad y la segura participación de empleados de la propia empresa.

Si se compara esta información con la del primer trimestre del primer año de López Obrador (2019), cuando Pemex dijo haber perdido 1,215 millones de pesos, la pérdida registrada este semestre es seis veces mayor y la de 2026 equivale a 665 por ciento más que en 2019.