La reforma electoral debe respetar y reconocer los derechos de representación política indígena

En el debate sobre la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, poco o nada se ha hablado de la representación política indígena. Como sabemos, el sistema político liberal, fundado en la democracia representativa, es ajeno a las formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas. La representación política basada en partidos, elecciones competitivas y cargos individuales responde a una lógica individualista que contradice el carácter colectivo de la vida comunitaria indígena. Este modelo no sólo resulta insuficiente, sino que también opera como un mecanismo de exclusión y subordinación, al obligar a los pueblos indígenas a participar en estructuras políticas que no reconocen sus valores, normas ni autoridades tradicionales.

En este sentido, la inclusión de personas indígenas en cargos públicos dentro del Estado no garantiza una representación auténtica si dicha participación se da bajo reglas externas a la comunidad. Frente a la lógica liberal, algunos pensadores indígenas como Floriberto Díaz han propuesto a la comunalidad como principio organizador de la vida política indígena. La comunalidad se expresa en elementos como la asamblea comunitaria, el servicio gratuito (cargo), el trabajo colectivo (tequio) y la toma de decisiones consensuada. Desde esta perspectiva, la representación política no se deposita en una persona aislada, sino que emana de la voluntad colectiva de la comunidad.

Las autoridades comunitarias no “representan” en el sentido occidental del término, sino que obedecen los mandatos de la asamblea. Esta forma de gobierno implica una relación horizontal entre gobernantes y personas gobernadas, donde el poder no se acumula ni se profesionaliza, sino que se ejerce de manera temporal y rotativa. Así, la representación política indígena auténtica sólo puede existir cuando se respetan las formas propias de gobierno y se reconoce a la comunidad como sujeto colectivo de derechos.

La autonomía indígena es también una condición indispensable para una representación política real, en particular para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres indígenas. Sin el reconocimiento del derecho a la libre determinación, cualquier forma de representación indígena dentro del Estado resulta limitada y subordinada, reproduciendo con frecuencia tanto la exclusión étnica como las desigualdades de género al interior y al exterior de las comunidades. La autonomía no implica la separación del Estado, sino la posibilidad de coexistir en un marco plural, donde diferentes sistemas políticos y jurídicos sean reconocidos en igualdad de condiciones, asegurando al mismo tiempo que las mujeres indígenas participen de manera efectiva, libre de discriminación y violencia política, en los procesos de toma de decisiones comunitarias y estatales.

La reforma electoral que propone la Presidenta Sheinbaum debe integrar una propuesta alternativa basada en la comunalidad, la autonomía y el reconocimiento del sujeto colectivo indígena. La verdadera representación política no se alcanza mediante la simple inclusión en las estructuras del Estado, sino a través del respeto y fortalecimiento de las formas propias de organización y gobierno de los pueblos indígenas. Hoy más que nunca es fundamental repensar la democracia en contextos pluriculturales y avanzar hacia modelos políticos más justos e incluyentes.

La autora es Maira Olivo, coordinadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.