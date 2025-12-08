La reforma electoral desde la visión ciudadana

Caminamos hacia una nueva reforma electoral en la que se analiza un amplio abanico de propuestas, muchas de las cuales implican ir en contra del diseño construido durante los últimos años y que, además, vienen con una sistemática ausencia de análisis y sustento técnico, lo cual puede demeritar la calidad de las elecciones y desincentivar la participación ciudadana

México atraviesa de nuevo un proceso de reforma electoral. Se trata de la doceava reforma electoral de amplio alcance en los últimos cincuenta años en nuestro país. A diferencia de otros, la reforma electoral que se construye podría ser una de las más radicales jamás vista, pues podría cambiar por completo las bases del sistema electoral y la democracia mexicana como la conocemos; una que, de mantenerse en el sentido de las anteriores, se comportaría como contrarreforma al pluralismo, equidad y certeza que se le dio al sistema electoral en las últimas cinco décadas.

En los último siete años en nuestro país se han dado de manera paulatina varios cambios en torno a la participación ciudadana y los procesos electivos. Desde la apertura e implementación de mecanismos de democracia directa, como consultas ciudadanas y revocación de mandato, hasta la elección de la primera Presidenta y la implementación de elecciones populares para cargos jurisdiccionales en el Poder Judicial.

Aunque desde el Laboratorio Electoral hemos abordado múltiples veces estos temas en columnas anteriores y análisis especializados, consideramos que hemos dedicado poco espacio para abordar la importancia de lo que está en juego desde una visión ciudadana. Es sumamente importante que como ciudadanos y ciudadanas conozcamos y entendamos la relevancia y profundidad de lo que se viene para el sistema electoral.

La democracia como sistema

La democracia como la conocemos sigue siendo, a pesar de sus fallas, el mejor sistema de gobierno porque permite la representación de distintas ideas y afinidades políticas, fomenta la alternancia de gobiernos, e impulsa la creación de instituciones que trascienden gobiernos. México ha sido prueba de ello con tres grandes alternancias en la Presidencia, y múltiples en los gobiernos locales durante los últimos 40 años, sumado a la construcción de instituciones fuertes e independientes que vigilan no solo al gobierno, sino a las tres ramas del poder: la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial.

La democracia electoral se ha construido a partir de reglas que permitieron la competencia electoral entre distintas fuerzas políticas, la conformación plural de los legislativos –federal y locales–, así como la creación de nuevos partidos políticos y la constitución de autoridades electorales que organizaciones elecciones imparciales y equitativas. La exigencia de la pluralidad y la representatividad se han mantenido al frente.

En México, en cincuenta años, pasamos de un sistema de partido hegemónico a una pluralidad partidista que permite que todas las visiones e ideologías accedan a los cargos de elección popular, en donde las elecciones son confiables y sabemos que como ciudadanos tenemos el poder de decidir quién nos gobierna y representa.