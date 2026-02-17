La reforma electoral, una amenaza a la democracia

Aunque no se conoce la propuesta final de reforma que va a mandar la Presidenta Sheinbaum Pardo al Congreso, sus declaraciones anticipan posiciones políticas y objetivos que obligan a una discusión de fondo. Está en juego la democracia

El Frente Amplio Democrático (FAD) sostiene que a partir de los anuncios públicos realizados por la Presidenta de la República y una comisión, integrada exclusivamente por funcionarios del oficialismo, se han puesto sobre la mesa temas y definiciones que comprometen los pilares esenciales del sistema democrático (Tercer Comunicado, 06.02.26).

Aunque no se conoce la propuesta final de reforma que va a mandar la Presidenta Sheinbaum Pardo al Congreso, sus declaraciones anticipan posiciones políticas y objetivos que obligan a una discusión de fondo. Está en juego la democracia. Ella en sus comparecencias mañaneras ha hecho mención a temas que anuncian cómo viene la propuesta de reforma electoral, aquí algunos de estos:

Quitar la autonomía al INE; eliminar diputados y senadores plurinominales; cambiar el método de designación de consejeras y consejeros electorales; reducir la independencia del TEPJF; eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs); reducir el financiamiento público a los partidos políticos; reducir el financiamiento del INE; dar lugar a la utilización de recursos públicos y de personal gubernamental con fines partidistas, así como la presumible penetración de recursos de origen ilícito en los procesos electorales de Morena.

Se ha hecho mención también a otros temas regresivos como que continúa el sistema de la subrepresentación y la sobrerrepresentación que hoy distorsionan la voluntad popular y que han permitido que una fuerza política -ahora Morena, el partido de la Presidenta- concentre un poder que no corresponde al respaldo real obtenido por el voto popular en las urnas.

El FAD “sostiene con claridad que ninguna fuerza política ni partido debe contar con una mayoría calificada que le permita modificar la Constitución sin consensos amplios. Las reglas del juego democrático existen precisamente para evitar la concentración del poder y garantizar que las transformaciones constitucionales respondan a acuerdos nacionales, no a imposiciones coyunturales”.

El Frente Amplio Democrático reitera, una vez más, que “no se trata de oponerse al cambio, sino de defender las reglas que garantizan que la ciudadanía pueda, con su voto libre, poner y quitar a sus gobernantes. La democracia no se reforma desde la imposición ni la opacidad, y ese es un principio que este Frente seguirá defendiendo”, y lo hace porque de no ser así se pone en juego la existencia de la democracia que tanto ha costado alcanzar.

Las y los integrantes del FAD plantean, como ocurre en las sociedades democráticas, que “la Reforma Electoral anunciada requiere consenso, diálogo plural y respeto a la autonomía de las instituciones para preservar la equidad y la confianza ciudadana. Modificar las reglas del juego democrático sin acuerdos amplios puede debilitar a las autoridades electorales y generar incertidumbre política innecesaria”. La Reforma exige de un Parlamento Abierto, amplio y plural.