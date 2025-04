La relevancia del amparo

¿Ya tuvo oportunidad de conocer más sobre las campañas judiciales?... aquí como sinaloenses no estamos experimentando las campañas locales, solamente las federales, por lo que este será el primer entre para lo que seguramente veremos en el 2027.

Una disculpa por no haber estado con Ustedes en las semanas pasadas, tuve la fortuna de tomarme unos días de vacaciones y acudir a una de las playas de nuestro estado, hubo temor al tomar carretera, pero no hubo ningún incidente y debo señalar que me tocó ver vigilancia durante todo el trayecto, tanto de ida como de regreso.

Curiosamente, al regresar a Culiacán, y quizá por haber estado tan cómodo durante los días de descanso, fue que empecé a percibir las noticias que desde el mes de septiembre del año pasado hemos estado recibiendo, no lo voy a negar, fue muy agradable desconectarse, pero el volver a conectar ha sido un tema complicado.

¿Cambiando de tema, ya tuvo oportunidad de conocer más sobre las campañas judiciales? Ojo, aquí, nosotros como sinaloenses no estamos experimentando las campañas locales, es decir, las campañas para el Poder Judicial estatal, solamente las federales, por lo que este será el primer entre, para lo que seguramente veremos en el 2027, es decir, campañas locales.

Y ya que entramos al tema judicial, en otras ocasiones hemos comentado los alcances del juicio de amparo y cómo puede ser una gran herramienta, le comento un caso donde creo que coincidirá conmigo en que es una “ventaja” el que la ciudadanía podamos acudir a dicho juicio.

Trasladémonos a la Sierra de Tamazunchale, San Luis Potosí, donde los alumnos tomaban clases en la escuela “José María Morelos y Pavón”, pero la escuela en cuestión no cuenta con techos, agua, baños, luz e internet, ¿está de acuerdo de que no es la manera en que se deben de tomar clases?, pues un grupo de padres de familia apoyados por la Asociación Civil “Perteneces” tramitaron un juicio de amparo, el cual le correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito, ordenando en la suspensión definitiva a las autoridades responsables (según su competencia) que procedan a rehabilitar, reconstruir y equipar adecuadamente la escuela, se instalen servicios sanitarios higiénicos, se proporcionen ventiladores, se proporcionen mesabancos y demás material necesario, se suministre agua y luz eléctrica, así como se garantice el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, es decir, vuelve la escuela en una escuela en todo el sentido de la palabra.

¿Se fijan como es poderoso el amparo? Es una herramienta para nosotros los ciudadanos invaluable, y si bien ya lo he señalado en este mismo espacio, vale la pena repetirlo, el amparo es un medio o herramienta de defensa jurídica, que permite a todas las personas dentro de nuestro territorio nacional defenderse de manera pacífica ante los tribunales de los actos de autoridad pública que violen sus derechos humanos. Es decir, que si consideramos que una autoridad (o particular ejerciendo algún acto de autoridad) está violentando alguno o algunos de nuestros derechos humanos, podemos acudir ante un Tribunal (federal).

PD. El Derecho es y debe de seguir siendo una herramienta útil para la ciudadanía.