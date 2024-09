La situación de las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán es un desafío crucial para la comunidad internacional. Las políticas exteriores feministas deben traducirse en acciones concretas y unificadas que no solo condenen las violaciones de los derechos de las mujeres, sino que también trabajen activamente para restaurar y proteger estos derechos.

Hay silencios escandalosos y resultan más cuando por un lado el silencio es producto de una imposición y, por otro, una decisión.

El silencio como forma de dominio y violación de los derechos humanos de las mujeres, impuesto por el gobierno Talibán en Afganistán, es una forma de violencia y control sobre la mitad de la población. Por otro lado, las respuestas tímidas de algunos países al respecto, o el pleno y llano silencio de muchos otros son una vergüenza en el escenario internacional. Muchos países se han subido a la ola de la Política Exterior Feminista porque es algo que suena bien y es políticamente correcto, pero para enarbolar esa bandera hay que demostrar acciones y congruencia al respecto, no voltear la cara a lo que está ocurriendo.

El regreso del Talibán al poder en Afganistán en 2021 dio inicio a una nueva ola de represión contra las mujeres. Las nuevas leyes impuestas, que incluyen prohibiciones extremas como la de hablar en público, representan un intento deliberado de borrar la presencia de las mujeres en la vida pública y consolidar un régimen totalitario en donde las únicas voces que pueden escucharse son las de los hombres y principalmente, la de los talibanes en el poder.

Las restricciones que el Talibán ha impuesto sobre las mujeres son severas, violatorias no sólo de los derechos humanos, sino humillantes y destinadas a invisibilizarlas de todas las maneras posibles. ¿Las conoces? Aquí hay algunas: 1. Tienen prohibido ir al colegio o la universidad. No tienen derecho a la educación. 2. No tienen derecho a trabajar. 3. Deben ir vestidas cubiertas de los pies a la cabeza. 4. No pueden salir de casa a menos que vayan acompañadas por un hombre. 5. El deporte está vetado para las mujeres. 6. Es imposible que suban a un camión con hombres. 7. No pueden elegir con quién casarse, cuántos hijos tener ni cuándo tener relaciones. 8. No pueden ser vistas, lo que implica que no puedan asomarse por las ventanas, por ejemplo. 9. Imposible protestar. El derecho a la libertad de expresión es inexistente. 10. Los salones de belleza fueron cerrados por decreto, por lo que también tienen prohibido esto. En otras palabras, no tienen derecho prácticamente a nada, no pueden trabajar, moverse, expresarse y existen como si su única función fuera la de ser matrices reproductoras. El derecho a la salud, implícitamente, también está negado, porque no pueden ir cuando sea necesario y las consultas deben ser bajo estricta tutela masculina. Dar a luz actualmente es prácticamente una tortura para las mujeres por el trato que reciben. El país tiene uno de los índices más altos de mortalidad materno-infantil en el mundo.

De sobra está decir lo evidente: que estas restricciones han hecho que aumenten la violencia de género, la violencia doméstica y los matrimonios forzados.

Históricamente, el cuerpo de las mujeres ha sido utilizado como una extensión del campo de batalla en los conflictos y en la guerra, y la situación en Afganistán bajo el régimen talibán es una clara ilustración de esta realidad. El control que el Talibán ejerce sobre las mujeres a través de la imposición de un código de vestimenta, la restricción de su movilidad y la exclusión de espacios públicos es una estrategia para someterlas y consolidar su poder. El dominio sobre el cuerpo de las mujeres -y su vida- es una manera de autoafirmar el régimen. Las mujeres son un objeto de coerción y carecen de voz en él. La imposición reciente de prohibir la voz de las mujeres en los espacios públicos es una forma de violencia institucional. El líder supremo del Talibán, Hibatullah Akhundzada, decretó las leyes de “vicios y virtudes” que establecen el silencio absoluto de las mujeres, la prohibición de ser vistas y la obligatoriedad de ir cubiertas con telas gruesas de pies a cabeza para “evitar tentar a los hombres” (Pobrecitos, no se pueden controlar.) La violencia contra ellas, en todas sus formas, está totalmente normalizada y avalada por el Estado y las mantiene ajenas a los mecanismos de protección y justicia.