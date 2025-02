La resistencia

Hoy, las lecciones que ofrecen nuestros líderes globales y nacionales son, en demasiados casos, lecciones de antidemocracia. Pero si el espacio público enseña actitudes antidemocráticas, el civismo también puede convertirse en una herramienta de resistencia.

Para Derek Heater, experto en historia y ciudadanía, la educación cívica no es un conjunto de normas abstractas, sino un proceso vivo, enraizado en la experiencia. Aprendemos civismo no sólo en las aulas, sino también en las sobremesas familiares -cuando éstas aún existen-, en las noticias de camino al trabajo, en las redes sociales que colonizan nuestras horas y en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, si los estímulos que recibimos están impregnados de odio, mentira y autoritarismo, ¿qué tipo de ciudadanía estamos formando?

Los estímulos de

la antidemocracia

El racismo descarado del Presidente de los Estados Unidos enseña que discriminar está bien, si sirve a tus intereses. El autoritarismo de Nicolás Maduro muestra que las derrotas no se aceptan; se niegan y se combaten sin importar los costos. El abuso de Putin deja claro que la fuerza justifica el deseo. Y más cerca de casa, la soberbia de figuras como Gerardo Fernández Noroña enseña que la voz de las minorías es prescindible si no encaja en tu narrativa.

Recuperar la educación cívica como un acto de resistencia

Es hora de recuperar esa memoria. Debemos enseñar que el pluralismo enriquece, que la diversidad no debilita, sino fortalece. Que quien piensa diferente no es un enemigo, sino un aliado en el diálogo. Debemos mostrar que el poder no es un botín para repartir entre amigos, sino una herramienta para servir a la comunidad. Sobre todo, debemos recordar que la verdad importa, incluso cuando es incómoda.

Un México mejor

Un dicho popular mexicano reza: “Diosito, no quiero que me des, sino que me pongas donde hay”. Esta frase encierra una verdad profunda: a las y los mexicanos nos gusta trabajar, ganarnos las cosas con esfuerzo. Lo que necesitamos no son dádivas que nos mantengan al borde de la supervivencia, sino un entorno que nos permita aspirar, crecer y construir un futuro digno.

La educación cívica es el terreno donde sembramos esas aspiraciones. Es el lugar donde aprendemos que no debemos conformarnos con lo mínimo, sino luchar por lo suficiente; que merecemos no solo sobrevivir, sino prosperar. Es el espacio donde se forja una ciudadanía que exige derechos y también cumple con sus deberes, que participa activamente en la vida pública y que no se deja amedrentar por el poder.