La responsabilidad social de nosotros, los investigadores académicos

La conferencia del profesor Omar García Ponce de León nos recordó que ser académico implica mucho más que impartir clases, dirigir tesis o publicar artículos científicos. Implica asumir una responsabilidad intelectual, ética y social

La semana pasada tuvimos el privilegio de recibir en la Facultad de Ciencias Sociales al doctor Omar García Ponce de León, profesor-investigador de El Colegio de Morelos, quien impartió una interesante conferencia sobre el papel del académico frente a los desafíos de la productividad científica y la ética universitaria.

Su exposición sacudió la conciencia de quienes estuvimos presentes y reflexionamos sobre nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Su perspectiva puede resumirse en tres grandes ideas que considero particularmente relevantes para quienes nos dedicamos a la docencia y la investigación en Sinaloa, y que considero importante transmitir a mis lectores y colegas.

En primer lugar, los investigadores, dice, debemos generar conocimiento para el bien común. La investigación académica no puede convertirse en un ejercicio aislado, encerrado en los cubículos universitarios o limitado a las publicaciones especializadas. El conocimiento adquiere verdadero valor cuando contribuye a comprender los problemas de nuestro entorno, ofrece alternativas para resolverlos y ayuda a mejorar las condiciones de vida de las personas. En este sentido, investigar sobre pobreza, desigualdad, migración, violencia, educación, medio ambiente o desarrollo económico no debería responder únicamente al interés de producir un artículo científico, sino a la necesidad de entender realidades que afectan a millones de personas. La ciencia tiene una responsabilidad pública y, por tanto, debe estar al servicio de la sociedad.

En segundo lugar, tenemos la responsabilidad de transmitir ideas a las nuevas generaciones y contribuir a formar jóvenes con pensamiento crítico. La universidad no debe ser solamente un espacio para transmitir conocimientos técnicos o preparar profesionales para el mercado laboral. También debe ser un lugar donde se aprenda a cuestionar, argumentar, contrastar información y poner en duda aquello que se presenta como una verdad incuestionable. Se trata también de formar a jóvenes que sean agentes de cambio; líderes que compartan la idea de que la sociedad puede ser siempre mejor que hoy.

En tercer lugar, debemos recuperar el sentido humano de la producción académica. En los últimos años, la productividad científica ha quedado cada vez más asociada a sistemas de evaluación que privilegian el número de publicaciones, el número de citas, o el número de tesis dirigidas. La crítica aquí, es que no se trata de producir más y más artículos o libros, sino de producir conocimiento con sentido; no de investigar para extender currículums, sino de investigar para comprender y transformar realidades.

A estas tres ideas sumó la necesidad del trabajo colectivo. Y es que, el trabajo de un investigador es en la mayor parte del tiempo, muy solitario. Escribimos tesis de licenciatura, después de maestría y doctorado de manera individual. El profesor Omar nos transmitió su experiencia en Estados Unidos y Europa, donde promueven las investigaciones de tesis colectivas. De la misma manera en aquellas regiones estimulan el trabajo en equipo en proyectos de investigación ínter y transdisciplinares.

La conferencia del profesor Omar García Ponce de León nos recordó que ser académico implica mucho más que impartir clases, dirigir tesis o publicar artículos científicos. Implica asumir una responsabilidad intelectual, ética y social.

Pero lo más significativo que nos dejó a los profesores y, sobre todo, a las autoridades universitarias que estuvieron presentes, fue la invitación a entender que detrás de cada docente, existen seres humanos; personas con familias y una vida entera fuera de la universidad. Que son personas que deberían ser siempre escuchadas, tomadas en cuenta, y que merecen recibir siempre un trato digno y de respeto.

Es cuanto...