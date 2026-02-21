La revolución de la inteligencia artificial: retos globales y responsabilidades locales

“La tecnología no es buena ni mala; lo que importa es cómo la usamos”._Yuval Noah Harari

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más influyentes del Siglo 21, transformando de manera profunda la economía, el trabajo y la educación a nivel mundial. No se trata sólo de avances técnicos o de innovación científica, sino de cambios que ya forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Vivimos una revolución tecnológica que avanza a gran velocidad y que constantemente abre nuevas posibilidades: desde la automatización de procesos productivos hasta la transformación de los dispositivos que usamos a diario, como los teléfonos celulares, que poco a poco evolucionan hacia nuevas interfaces, como los lentes inteligentes.

La tecnología no decide por sí sola:

lo hacemos nosotros

Esta nueva era tecnológica ha llegado para quedarse. Frente a ello, como sociedad, enfrentamos un reto central: decidir cómo queremos convivir con estas herramientas. La inteligencia artificial puede facilitar tareas, mejorar servicios y ampliar oportunidades, pero también puede profundizar desigualdades o generar nuevas formas de exclusión si no se usa de manera responsable. Tal como señala Yuval Noah Harari, la tecnología no es buena ni mala en sí misma; su impacto depende de las decisiones humanas que la orientan.

El mundo avanza: experiencias

internacionales con la IA

A nivel internacional, países como China, Corea del Sur, Estados Unidos y diversas naciones europeas han incorporado la inteligencia artificial de acuerdo con sus propios modelos económicos y sociales. En estos contextos, la IA se ha convertido en un motor de crecimiento, innovación y competitividad global. En China, la robotización ha transformado la industria manufacturera, especialmente en sectores como la electrónica y la automotriz, donde fábricas altamente automatizadas utilizan robots inteligentes para aumentar la productividad En Corea del Sur, uno de los países con mayor densidad de robots industriales en el mundo, la IA se aplica tanto en la industria como en los servicios y el sistema educativo, fortaleciendo una economía basada en el conocimiento y la innovación. En Estados Unidos, la inteligencia artificial impulsa sectores como la tecnología, la logística y la salud, mediante el uso de robots en centros de distribución, sistemas automatizados y análisis avanzado de datos. En Europa, particularmente en países como Alemania, la robotización se ha integrado de forma más regulada, combinando la automatización con formación técnica de alta calidad y la protección de los derechos laborales.

Nuestro País frente al

desafío tecnológico

En contraste, nuestro país enfrenta un escenario económico complejo, marcado por el estancamiento y bajos niveles de inversión privada. Esta realidad nos obliga a plantear preguntas fundamentales: ¿qué condiciones necesitamos crear para atraer inversión? ¿Cómo garantizar seguridad y certeza jurídica? ¿Cómo ofrecer reglas claras que permitan planear a largo plazo? Pero, sobre todo, ¿cómo prepararnos para los cambios tecnológicos que ya están redefiniendo la economía mundial? La incertidumbre sobre el rumbo económico, sumada a factores como la dependencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la posición del país en el contexto internacional, exige una visión más amplia y estratégica Pensar únicamente en soluciones inmediatas resulta insuficiente cuando el mundo avanza hacia una economía cada vez más digitalizada.

Cuando la agenda pública

ignora el futuro

A pesar de la relevancia de estos temas, en la agenda pública nacional suelen quedar relegados. Con frecuencia, el debate político se centra en escándalos y confrontaciones que buscan atraer la atención mediática, mientras asuntos estratégicos como la inteligencia artificial, la educación, la seguridad y el combate a la corrupción reciben una atención limitada, a pesar de su impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Educación y preparación:

la clave para no quedarnos atrás

Frente a este escenario, el verdadero desafío no es únicamente adoptar la inteligencia artificial, sino aprender a usarla para innovar y mejorar la vida colectiva. Para ello, la educación desempeña un papel fundamental. Preparar a niños y jóvenes desde el sistema educativo para comprender la IA, utilizarla de manera ética y desarrollar pensamiento crítico será clave para que esta revolución tecnológica contribuya al desarrollo económico, profesional y humano.

Un futuro que depende

de nuestras decisiones