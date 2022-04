La Revolución Industrial logró un cambio radical en la forma de fabricar productos, desarrollando tecnologías que alcanzaran a optimizar procesos de manufactura que garantizaban economías de escala para bajar los costos, aumentar la capacidad instalada de las empresas, tener precios más competitivos y dar respuesta satisfactoria a los mercados de consumo masivo. Nadie duda de los grandes avances que logró la Revolución Industrial, sus beneficios están a la vista de todos. Pero ahora ha llegado la Revolución Industrial 4.0 que está cambiando radicalmente, no solo la forma de fabricar productos, sino también la comercialización y el estilo de vida de las personas.

Esta nueva etapa industrial incluye varios aspectos, entre ellos se encuentran, la Inteligencia Artificial (IA), computación cuántica, impresión en 3D, Internet de las Cosas (IOT), vehículos autónomos, nanotecnología, robótica, red 5G, solo por mencionar algunos.

Para entender un poco de nueva Revolución Industrial, explicaré algunos de estos avances tecnológicos que están cambiando el mundo de los negocios y la forma de comunicación entre las personas.

Internet de las Cosas (IOT): esta tecnología consiste en que cada producto tenga integrado un sensor, softwares y diversas tecnologías con el objetivo de intercambiar información con otros dispositivos a través del Internet. Esto significa que se pueden conectar personas, objetos y procesos, con la idea de solucionar diversas situaciones para el bienestar de las personas. Por ejemplo, la marca de acumuladores LTH sabe con exactitud donde se encuentra su producto final, desde que sale como producto terminado desde la planta de manufactura hasta que va en el automóvil del consumidor. ¿Qué beneficio se tiene con esto? LTH le puede enviar una notificación al conductor para informarle cuándo le toca reemplazo del acumulador y esto permitirá que esta persona no tenga problemas de quedarse sin batería. El IOT está diseñado para anticiparse a las necesidades de los clientes, para garantizar abastecimiento previo de soluciones, fabricar productos de una manera más óptima, para lograr menos desperdicios y mermas, optimizar procesos de logística y fabricar lo que realmente se va a consumidor.

Impresión 3D: Diversos estudios han demostrado que la forma de fabricar algunos de los productos está cambiando, esto derivado de algunas necesidades muy concretas de la industria. Se habla de que en unos cuantos años, el 10 por ciento de los productos que se consumen en la actualidad, tendrán alguna parte impresa en 3D. Este tipo de fabricación se logra con diversos materiales de adición a través de una impresora y se obtienen resultados muy favorables en términos de precio, tiempo y facilidad de uso. Entre las industrias que están utilizando esta tecnología, se pueden encontrar, autopartes automotrices, medicina, arquitectura, joyería, calzado, ingeniería civil, diseño industrial entre otros. Una de las grandes ventajas de esto, es la personalización de los productos, ya que lo puedes diseñar con el material, tamaño y forma que se necesite, en un corto plazo y un costo bajo. Cada vez es más común que los consumidores tengan en su casa una impresora 3D para diseñar e imprimir objetos personales, tales como, juguetes, llaveros, artículos de oficina y decoración, entre otros.

La Red 5G: esta nueva tecnología que acaba de llegar a México, consiste en conectar miles de millones de dispositivos, de una manera mucho más rápida, se podrá consultar una página web de una forma inmediata y las personas recibirán notificaciones en donde quiera que estén, no habrá límites de conexión. Esto logrará que todos estén conectados a todo, personas y cosas (IOT), durante todo el día, en todo momento y en un instante de tiempo. Esta nueva forma de comunicarnos logrará ser más eficientes para una mejor calidad de vida de las personas, ya que todo avance tecnológico tendrá su razón de ser, si y solo si, está enfocada a las personas y su forma de vida. Por ejemplo, las autopistas podrán registrar los autos que circulan y registrar una DATA que sirva para diferentes industrias para la toma de decisiones. Una persona logrará identificar qué productos están a punto de caducar en su refrigerador para ser reemplazados. Esta tecnología se está implementando en ciudades llamadas “Smart City”, donde se caracterizan por cinco aspectos: Movilidad, Gobernanza, Sustentabilidad, Inclusión Social y Tecnología, y en este último, es donde interviene la Red 5G.

Robotización e Inteligencia Artificial: Diversos estudios afirman que en unos cuantos años, 85 por ciento de todas las interacciones humanas en los servicios a clientes, se realizarán a través de un robot. Cada día es más común que un call center y/o chat de una página web, el cliente esté interactuando con un robot y no con una persona, y lo más relevante, es que, en muchos de los casos, el cliente no se da cuenta de esto. Algunos de los ejemplos de cómo esta tecnología ha logrado pasos agigantados es el tema de los influencers virtuales, ya que tienen físicos perfectos de un ser humano y sus estilos de vida son admirados por el grupo de seguidores, que anhelan ese estilo de vida. La influencer Lil Miquela, tiene 2.8 millones de seguidores, viaja por todo el mundo, se toma foto con celebridades y selfies en su espejo con su iphone, no es una persona real y es la influencer virtual más importante. Las grandes ventajas es que no tienen límite de contenido, pueden estar en muchos lugares a la vez, pueden alcanzar segmentos de mercado muy específicos.

Con todos estos avances tecnológicos, si bien es cierto, surgieron para mejorar el bienestar de las personas, la optimización de los procesos de manufactura, y la forma de relacionarnos; están causando que muchas funciones laborales y sociales del ser humano, estén siendo reemplazadas por la tecnología. Se habla de que los médicos, abogados, contadores y financieros, deberán trabajar más enfocados en generar aquel valor que los robots y las tecnologías no pueden hacer. El trato al cliente, la empatía, la creatividad, la disrupción, la improvisación, son aspectos que el ser humano puede aportar a su vida profesional y la forma de relacionarse con los demás. Así que debemos trabajar por dignificar cada vez más el valor de las personas en las empresas y la sociedad, para no ser reemplazados por un robot. La Revolución Industrial debe ser un medio y no un fin de los avances tecnológicos. Reflexiónelo, no vaya ser que mañana en su lugar esté un robot realizando sus actividades.

Articulista y Autor del libro “Merca Think, pasión + disrupción”

Conferencista en ICAMI Región Noroeste

ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo