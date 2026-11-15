La Revolución y los maderistas de la primera hora

¿Por qué insistían en la diferencia? Porque bastante de los pronunciados, y que luego alcanzarían altos grados militares y posiciones de poder, no siempre habían iniciado el proceso. Los maderistas de la primera hora por eso se consideraban una élite. Algunos de los otros, los tardíos, fueron presidentes, como Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, quienes no se levantaron temprano y solo figuraron en la lucha contra Huerta. En el fondo se sabían señalados por eso.

Así se les llamó durante el conflicto y toda su vida posterior a los revolucionarios que se levantaron en armas desde el 20 de noviembre al llamado de Francisco I. Madero.

¿Por qué insistían en la diferencia? Porque bastante de los pronunciados, y que luego alcanzarían altos grados militares y posiciones de poder, no siempre habían iniciado el proceso.

Los maderistas de la primera hora por eso se consideraban una élite.

Algunos de los otros, los tardíos, fueron presidentes, como Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, quienes no se levantaron temprano y solo figuraron en la lucha contra Huerta. En el fondo se sabían señalados por eso.

Otros más de los tardíos se cubrieron de gloria hasta las horribles guerras civiles entre Obregón y Villa, el Plan de Agua Prieta, la rebelión escobarista y la guerra cristera.

Es el caso de Lázaro Cárdenas o el General Juan Barragán, quien luego fundaría el llamado Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, (PARM) en un periodo donde antiguos constitucionalistas se apartaron del PRI, pero siguieron dentro del sistema.

Olvidado hoy, Juan Barragán vino a Culiacán en 1914 con el estado mayor de Carranza para armar dicho movimiento, ya que aquí en Sinaloa y Sonora se concretó mejor ese grupo, a la par de los villistas en el norte.

Pero antes de ellos, ya en Culiacán habían combatido al porfirismo Juan Banderas, Herculano de la Rocha, Ramón F. Iturbe y José María Ochoa. El combate en El Santuario fue su clímax en la capital del estado.

El pionero fue Gabriel Leyva Solano, asesinado poco antes del 20 de noviembre y parte genésica de los primeros clubes anti reeleccionistas. No olvidemos la presencia indígena de Felipe Bachomo.

Pasemos a Mazatlán. ¿Sabía usted que el inmenso cigüeñal, colocado sobre la Calle 21 de Marzo, cerca de la Comisión Federal de Electricidad, era parte de la pequeña planta de energía eléctrica que por muchos años daba servicio a Mazatlán? En la Revolución Mexicana, las tropas de Justo Tirado y Juan Carrasco iniciaron el ataque por ese sitio para cortar la energía eléctrica.

El 29 de abril de 1911, exactamente a la una y media de la mañana, comenzó dicho ataque, el más encarnizado durante el sitio de Mazatlán por parte de las fuerzas maderistas de la región.

Si bien el asedio había iniciado desde el día 25, ese 29 de abril acontecieron los ataques definitivos. Previamente, el guerrillero José María Cabanillas había tomado Palmillas y dejado sin agua potable a Mazatlán, mientras que Elpidio Osuna dominaba Concordia.

Otra versión afirma que, además de cortar la luz al puerto, deseaban tomar la casa de un traficante de armas que le vendía a ambos bandos y tenía el sótano repleto de parque y granadas. El nombre me lo reservo para no incomodar a sus nietos, pero por ahí anda mencionado en un corrido que grabó Antonio Aguilar.

Cuando se escuchó un tiroteo en el Cerro del Fortín y la Loma Montuosa, los revolucionarios iniciaron el combate al mando de Juan Carrasco, quien al galope de su caballo entró en las calles desiertas de Mazatlán y ocupó la planta de luz eléctrica dejando a obscuras a la población.

El concesionario de esa planta era el Ing. Arthur De Cima, cuya familia no dejó la ciudad. Tengo entendido que era ciudadano inglés de origen español o viceversa.

Después de esta acción los alzados se retiraron a sus posiciones, mientras el Cañonero Tampico, al mando del Capitán Guilibaldo Miranda, con su reflector iluminó las trincheras enemigas y no suspendió fuego hasta las cinco de la madrugada.