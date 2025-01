La sabia naturaleza

Hace unos días circuló en las redes sociales una noticia sobre el fallecimiento del ex Presidente de Uruguay, Pepe Mujica, la cual fue desmentida por el periodista Manolo Álvarez Cedeñ, quien escribió: “Buen día. Les informo para el alivio y alegría de todos por acá, que no ha fallecido (aún), el compa Pepe Mujica como lo afirmaran falsamente, varias publicaciones”.

La noticia de la muerte trascendió rápidamente, porque es conocido que Mujica ha estado muy enfermo, pues el 29 de abril le diagnosticaron cáncer de esófago, pero él mismo dio a conocer que ya le afectó también el hígado, como publicó Milenio:

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

Su situación continúa siendo delicada, pues, como él mismo dio a conocer en un video que circuló por las redes sociales: “Me falta fuerza. Ando una hora en el tractor y me tengo que acostar un rato. Se me fue la juventud. Por eso me peleo con los jóvenes. No le dan valor a lo que tienen”.

Constató que el proceso de la edad no tiene vuelta de hoja: “El envejecimiento es a la larga inevitable y te pasa factura, porque querés hacer cosas y ya no podés, y te sentís inservible, impotente y todo lo demás. Tenés la ventaja que ves más lejos, aunque ya caminás más corto”.

Precisó que la madurez tarda en alcanzarse: “Cuando somos jóvenes, somos tontos. Cuanto más joven es más tonto. Cuando somos viejos hemos aprendido algo, pero ya el cuerpo no responde. Está bien hecha la naturaleza”.

¿Aprecio la sabiduría de la naturaleza?