El sistema no solo está mal evaluado; está siendo peor evaluado que hace dos años, y eso tiene implicaciones políticas que el gobierno actual no puede eludir indefinidamente

En mayo, el Inegi publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. La noticia pasó casi inadvertida. Pocos medios le dedicaron espacio y los que lo hicieron se concentraron en los datos de corrupción —siempre más redituables en términos de impacto— y dejaron de lado algo igualmente relevante: lo que los propios usuarios dicen sobre los servicios que reciben. Y cuando se trata de salud, lo que dicen es preocupante.

La ENCIG mide, entre otras cosas, la satisfacción con los tres principales subsistemas públicos de salud: IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. El promedio entre los tres es de 45.3 por ciento. Dicho de otra manera: seis de cada 10 personas que acuden a estos servicios no están satisfechas con lo que reciben. El IMSS registra 43.3 por ciento; el ISSSTE, 45.8 por ciento, y el IMSS-Bienestar, 47 por ciento. Ninguno alcanza siquiera la mitad.

Estos números no son una anomalía ni una sorpresa. Confirman, desde la experiencia directa de quienes usan el sistema, lo que múltiples indicadores cuantitativos —desabasto de medicamentos, tiempos de espera, cobertura efectiva— ya venían documentando. La diferencia es que la ENCIG no mide lo que el sistema produce, sino lo que la gente siente cuando lo usa. Esa dimensión cualitativa tiene un valor político y diagnóstico que no debería subestimarse.

De los 20 servicios que evalúa la encuesta, en 19 bajó el nivel de satisfacción entre 2023 y 2025, rompiendo una tendencia de mejora sostenida que venía desde 2019. La salud pública no es la excepción: es parte de un deterioro más amplio en la percepción ciudadana sobre lo que el Estado entrega. Vale la pena subrayarlo: no se trata de una fotografía estática, sino de una trayectoria. El sistema no solo está mal evaluado; está siendo peor evaluado que hace dos años, y eso tiene implicaciones políticas que el gobierno actual no puede eludir indefinidamente.