En mayo, el Inegi publicó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. La noticia pasó casi inadvertida. Pocos medios le dedicaron espacio y los que lo hicieron se concentraron en los datos de corrupción —siempre más redituables en términos de impacto— y dejaron de lado algo igualmente relevante: lo que los propios usuarios dicen sobre los servicios que reciben. Y cuando se trata de salud, lo que dicen es preocupante.
La ENCIG mide, entre otras cosas, la satisfacción con los tres principales subsistemas públicos de salud: IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. El promedio entre los tres es de 45.3 por ciento. Dicho de otra manera: seis de cada 10 personas que acuden a estos servicios no están satisfechas con lo que reciben. El IMSS registra 43.3 por ciento; el ISSSTE, 45.8 por ciento, y el IMSS-Bienestar, 47 por ciento. Ninguno alcanza siquiera la mitad.
Estos números no son una anomalía ni una sorpresa. Confirman, desde la experiencia directa de quienes usan el sistema, lo que múltiples indicadores cuantitativos —desabasto de medicamentos, tiempos de espera, cobertura efectiva— ya venían documentando. La diferencia es que la ENCIG no mide lo que el sistema produce, sino lo que la gente siente cuando lo usa. Esa dimensión cualitativa tiene un valor político y diagnóstico que no debería subestimarse.
De los 20 servicios que evalúa la encuesta, en 19 bajó el nivel de satisfacción entre 2023 y 2025, rompiendo una tendencia de mejora sostenida que venía desde 2019. La salud pública no es la excepción: es parte de un deterioro más amplio en la percepción ciudadana sobre lo que el Estado entrega. Vale la pena subrayarlo: no se trata de una fotografía estática, sino de una trayectoria. El sistema no solo está mal evaluado; está siendo peor evaluado que hace dos años, y eso tiene implicaciones políticas que el gobierno actual no puede eludir indefinidamente.
El dato más alarmante, sin embargo, no es la satisfacción general, sino uno específico: dentro del IMSS y el ISSSTE, apenas dos de cada 10 personas encuentran clínicas y hospitales sin saturación. En el IMSS-Bienestar esa proporción sube ligeramente a tres de cada 10.
La saturación no es un problema menor de gestión operativa; es la expresión más visible de un sistema que no tiene la capacidad instalada para responder a la demanda que enfrenta. Cuando las salas de espera desbordan y los tiempos se alargan, no solo se deteriora la experiencia: se posponen diagnósticos, se complican padecimientos y se empuja a las familias hacia el gasto de bolsillo en el sector privado.
Entre lo poco positivo que arroja la encuesta está el trato del personal. Los tres subsistemas registran niveles superiores al 70 % en la percepción de respeto hacia los pacientes. Es un dato que merece reconocerse: en medio de condiciones de trabajo difíciles, los trabajadores de salud mantienen estándares de trato digno. Pero el trato amable no suple los medicamentos que no llegan, los aparatos que no funcionan ni los quirófanos que no tienen turno disponible.
La ENCIG no resuelve el debate sobre qué está fallando ni por qué. Pero establece algo más básico y más difícil de refutar: la mayoría de quienes usan el sistema público de salud en México no están satisfechos con lo que reciben. Eso, en cualquier gobierno que se precie de poner al pueblo primero, debería ser una alarma que no se puede ignorar.