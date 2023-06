alberto.kousuke@uas.edu.mx

Las células madre menstruales también se han estudiado en el tratamiento de la diabetes en ratones, mostrando su capacidad para actuar en lugar del páncreas y producir insulina. Además, se ha utilizado células madre menstruales para restaurar la función hepática, mejorar los resultados en casos de Covid-19, reducir la inflamación causada por mallas herniarias, disminuir la infertilidad y acelerar la cicatrización de heridas.

La investigación en el campo de las células madre ha generado descubrimientos asombrosos y tiene el potencial de tratar e incluso curar enfermedades mortales como la diabetes y el Alzheimer. Sin embargo, es innegable que la procedencia de estas células madre es un tema controvertido. Gran parte de las células madre que se utilizan provienen de embriones, lo cual ha generado un acalorado debate ético, además de que su suministro es limitado. Ante esta situación, surge la interrogante: ¿qué sucedería si existiera una fuente más abundante y menos polémica? Resulta que hay un lugar inesperado donde las células madre son abundantes: la sangre menstrual.

Las células madre son un tipo de célula sumamente flexible que se encuentra en nuestro organismo y poseen la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de tejidos. En el campo de la medicina regenerativa, centrado en la curación y el reemplazo de tejidos dañados debido a traumas, enfermedades congénitas o el envejecimiento, las células madre ocupan un lugar destacado. Durante mucho tiempo, se han considerado una de las herramientas más prometedoras para abordar estos desafíos.

Las terapias basadas en células madre tienen como objetivo aprovechar la capacidad de estas células para convertirse en células específicas, como las neuronas, y posteriormente trasplantarlas en personas cuyas células neuronales están dañadas o enfermas. En teoría, las células madre embrionarias (CME) ofrecen el mayor potencial, ya que poseen una plasticidad extrema que les permite diferenciarse en cualquier tipo de tejido u órgano. Esto es comprensible, ya que los embriones deben desarrollarse y diferenciarse en todos los componentes necesarios durante su crecimiento. No obstante, en la práctica, el uso de células madre embrionarias se ha visto limitado por dos desafíos principales. En primer lugar, persiste un intenso debate ético en torno a la destrucción de embriones, incluso si es en aras de la investigación con fines salvavidas. En segundo lugar, obtener células madre embrionarias frescas resulta complicado, ya que la mayoría de ellas provienen de los embriones sobrantes de la fertilización in vitro. Esto implica que solo se pueden obtener de un reducido grupo de embriones, y únicamente aquellos excedentes de los tratamientos de fertilidad son utilizados para la investigación científica.

Dado este panorama incierto para las células madre embrionarias, se ha emprendido la búsqueda de fuentes alternativas que ofrezcan una plasticidad similar, una disponibilidad más amplia y una mejor aceptación pública. Es aquí donde entran en escena las células madre mesenquimales (CMM), que se obtienen de tejidos adultos y evitan los dilemas éticos asociados a las células madre embrionarias. No obstante, es importante destacar que no todas las células madre son iguales en términos de plasticidad. Mientras que las células madre embrionarias pluripotentes tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula adulta, las células madre mesenquimales se asemejan a esta versatilidad, pudiendo diferenciarse en células óseas, musculares, vasculares, de tejido conectivo e incluso en células hepáticas. Aunque no alcanzan el grado de pluripotencia (capacidad de convertirse en la célula que sea) de las células embrionarias, las células madre mesenquimales ofrecen una amplia gama de aplicaciones potenciales.

Hasta ahora, obtener células madre mesenquimales ha sido un proceso invasivo, como la donación de médula ósea, la liposucción o la aféresis, que implica la filtración de la sangre. Sin embargo, recientemente se descubrió una fuente inesperada de células madre mesenquimales: el fluido menstrual. Los científicos sospechaban que el útero utilizaba células madre para su proceso de renovación mensual. En un estudio, recolectaron fluido menstrual, aislaron las células y comenzaron a investigar si eran células madre en realidad. Para confirmarlo, se realizaron dos pruebas fundamentales: la capacidad de clonación y la capacidad de diferenciarse en otros tipos de células. Los resultados demostraron que las células menstruales aisladas no solo eran capaces de duplicarse más de 68 veces, sino que lo hacían más rápidamente que las células madre mesenquimales aisladas de otras partes del cuerpo, como la médula ósea (DOI: 10.1186/1479-5876-5-57). Mientras que las células madre de médula ósea han sido consideradas el estándar de oro para la investigación con células madre mesenquimales, su duplicación poblacional puede llevar de dos a ocho días, mientras que las células menstruales tardaron un promedio de poco más de 19 horas en duplicarse. Esto significa que las células menstruales pueden duplicarse mucho más rápido que las células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea o de otras fuentes, como la sangre del cordón umbilical, el tejido adiposo o la gelatina de Wharton, un tejido gelatinoso que protege los vasos sanguíneos del cordón umbilical.

Si bien la capacidad de clonación es importante, solo constituye la mitad de lo que implica ser una célula madre. La otra mitad se relaciona con la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de tejidos, es decir, la plasticidad de las células madre. La plasticidad de las células madre mesenquimales puede variar dependiendo de su origen. Por ejemplo, los estudios sugieren que las células madre del cordón umbilical no pueden diferenciarse en células grasas, mientras que las células madre de la placenta no pueden convertirse en células óseas. Sin embargo, las células madre menstruales fueron capaces de diferenciarse en los nueve tipos diferentes de tejidos que los investigadores probaron, incluyendo neuronas, células hepáticas, células grasas y células óseas. En resumen, las células madre mesenquimales menstruales cumplen con todos los criterios para ser consideradas células madre, superando incluso a las células madre mesenquimales derivadas de otras ubicaciones corporales.

Además de su potencial como células madre, estas células excepcionales también han demostrado ser prometedoras en el campo de la medicina regenerativa. Por ejemplo, estudios han investigado el impacto de las células madre menstruales en condiciones de accidente cerebrovascular en neuronas de ratas, con resultados alentadores. Mediante la recolección de células madre menstruales humanas y su cultivo en un medio adecuado para el crecimiento de neuronas, los investigadores las trasplantaron en el cerebro de ratas que habían sufrido un accidente cerebrovascular. Los resultados revelaron que las ratas tratadas con células madre menstruales presentaron menos déficits conductuales y motores en comparación con el grupo de control que no recibió tratamiento.

La ciencia está descubriendo cómo aprovechar algo ya disponible para solucionar problemas en los que nos faltan respuestas.