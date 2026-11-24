Durante mucho tiempo hemos hablado de recuperar la paz, reconstruir el tejido social y rescatar aquello que reconocemos como valioso de Sinaloa, pero ha llegado el momento de preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer, concretamente, para conseguirlo, porque no bastará con recordar que somos gente trabajadora, hospitalaria, generosa y emprendedora, aunque todo eso también forme parte de nuestra identidad, tampoco bastará con celebrar nuestras tradiciones, promover nuestra gastronomía o repetir que Sinaloa es mucho más que su violencia

Hay una forma de violencia que aparece después de la violencia misma, una que no necesariamente deja heridas visibles, pero que puede profundizar el sufrimiento de quienes ya han sido lastimados, se llama revictimización y ocurre cuando una persona que ha sufrido un daño recibe uno adicional a través de la indiferencia, el cuestionamiento, la estigmatización o incluso la atribución de responsabilidad por aquello que le sucedió. Pensemos en alguien que ha sido víctima de un delito y que, en lugar de encontrar comprensión y justicia, recibe preguntas que sugieren que pudo haberlo evitado, que algo debió haber hecho o que probablemente se lo buscó, la revictimización no solamente profundiza el dolor, también puede destruir la confianza, desalentar la búsqueda de justicia y producir una idea particularmente peligrosa, que la víctima termine creyendo que merece lo que le ocurrió.

Llevo algún tiempo pensando que algo parecido nos está sucediendo como sociedad en Sinaloa.

Durante décadas hemos construido, dentro y fuera de nuestro territorio, un imaginario colectivo que relaciona nuestra identidad con el narcotráfico, la violencia y una cultura que ha encontrado distintas formas de normalizar y, en ocasiones, celebrar la ilegalidad, y sería ingenuo negar que esa cultura existe, que ha tenido influencia en nuestra manera de relacionarnos, en nuestros símbolos, en nuestras aspiraciones y en algunas de las historias que hemos decidido contar sobre nosotros mismos.

Sin embargo, reconocer esa realidad es muy distinto a afirmar que Sinaloa es solamente eso, o peor aún, que los sinaloenses somos responsables, por nuestra propia naturaleza, de la violencia que hoy padecemos.

Cuando escucho afirmaciones que reducen nuestra identidad a la narcocultura y concluyen que lo que vivimos es simplemente consecuencia de lo que somos, encuentro una forma de estigmatización que termina culpando indiscriminadamente a quienes también son víctimas de esta tragedia.

Sinaloa también es la madre que busca a su hijo desaparecido, el comerciante que intenta mantener abierto su negocio, el agricultor que sigue trabajando su tierra, los maestros que reciben a sus alumnos cada mañana, los investigadores, los médicos, los artistas, los empresarios y las miles de personas que todos los días intentan construir una vida digna en medio de circunstancias extraordinariamente difíciles.

Ninguna de esas personas tendría que cargar con una culpa colectiva por el simple hecho de haber nacido o vivir aquí y esto importa mucho más de lo que parece, porque las historias que contamos sobre una sociedad terminan influyendo en la manera en que esa sociedad se comprende a sí misma, si repetimos suficientes veces que somos inevitablemente violentos, corruptos o incapaces de vivir bajo otras reglas, corremos el riesgo de transformar una explicación histórica y cultural en una especie de condena sobre nuestro futuro.

Quizá una de las consecuencias más graves de ese relato sea precisamente la resignación, comenzar a pensar que las cosas son así porque nosotros somos así y que, por lo tanto, poco podemos hacer para cambiarlas, pero tampoco podemos utilizar esta reflexión para evadir nuestra responsabilidad.

La presencia y normalización de la narcocultura merece una revisión profunda, particularmente cuando ha influido en los referentes de éxito, poder, prestigio y reconocimiento social; tenemos que preguntarnos qué hemos celebrado, qué hemos tolerado, qué hemos dejado de cuestionar y qué oportunidades no hemos sido capaces de construir para las nuevas generaciones.

Eso exige una conversación incómoda sobre nuestras decisiones, nuestros silencios y nuestras omisiones, pero asumir una responsabilidad compartida por el futuro no significa distribuir indiscriminadamente las culpas del pasado, las responsabilidades individuales, institucionales y criminales deben investigarse y establecerse con justicia, sin convertir a millones de personas en responsables de los actos de unos cuantos y aquí me parece que comienza una segunda discusión, todavía más importante.

Durante mucho tiempo hemos hablado de recuperar la paz, reconstruir el tejido social y rescatar aquello que reconocemos como valioso de Sinaloa, pero ha llegado el momento de preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer, concretamente, para conseguirlo, porque no bastará con recordar que somos gente trabajadora, hospitalaria, generosa y emprendedora, aunque todo eso también forme parte de nuestra identidad, tampoco bastará con celebrar nuestras tradiciones, promover nuestra gastronomía o repetir que Sinaloa es mucho más que su violencia.

Necesitamos que esa convicción se convierta en una capacidad real de organización y transformación.

Eso comienza con la construcción de un Estado de Derecho fuerte, donde las leyes se cumplan, las instituciones puedan investigar y sancionar los delitos, las víctimas encuentren justicia y ninguna persona tenga que depender del poder económico, político o criminal de alguien más para ejercer sus derechos, un Estado donde la legalidad deje de ser una aspiración y se convierta en una experiencia cotidiana.

También necesitamos una alianza entre los sectores productivos, las universidades, las organizaciones civiles, los colegios de profesionistas, los medios de comunicación y las autoridades, una alianza que sea capaz de construir una agenda común para el futuro de nuestro territorio, con compromisos verificables, responsabilidades definidas, recursos y resultados que podamos evaluar públicamente.

Una agenda que fortalezca la economía formal, amplíe las oportunidades de nuestros jóvenes, acompañe a las víctimas, recupere espacios comunitarios y contribuya a construir instituciones que funcionen independientemente de quienes las encabecen.

Que no se limite a las declaraciones públicas, a las reuniones de buena voluntad o a los acuerdos que terminan cuando cambia una administración.

Sinaloa necesita reconocer sus problemas sin convertirlos en su identidad definitiva, necesita asumir sus responsabilidades sin aceptar culpas indiscriminadas y, sobre todo, necesita recuperar la posibilidad de imaginar un futuro que no esté determinado por las violencias de su pasado, no podemos permitir que la narcocultura se convierta en la única explicación de lo que somos, pero tampoco podemos esperar que desaparezca su influencia simplemente porque deseamos contar una historia diferente.

Esa historia tendrá que construirse con decisiones, instituciones, oportunidades y acciones concretas.

Porque la segunda herida de Sinaloa es comenzar a creer que merece lo que le sucede, y una de nuestras responsabilidades más importantes sea demostrar, con hechos, que nuestro futuro no tiene por qué parecerse a nuestro presente.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto. Es cuánto.