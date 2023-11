“El intento de combinar sabiduría y poder rara vez ha sido exitoso y solo por un corto tiempo” ._ Albert Einstein

Por si las cosas no estuvieran calientes en el ambiente electoral, matan al Magistrade Jesús Baena, de la Fiscalía de Aguascalientes. La verdad es que el hecho no solo es inaceptable para cualquier asesinato, mas se vuelve más delicado aun para un personaje como el Magistrade, por lo que representaba y cómo había estado siendo acechado por los extremos conservadores a lo largo del tiempo reciente.

La vida pública del País vivió una de las semanas más interesantes en mucho tiempo. Por un lado, Marcelo Ebrard decidió no competir por otra vía y se quedó en Morena. La gran pregunta que la militancia hace es ¿a cambio de qué y si respetará los acuerdos dado que en el pasado no lo hizo?

Por otro lado, se registraron para competir por la vía de MC los dos senadores por Nuevo León: Samuel García e Indira Kempis.

Difícil entender los motivos que movieron a la Senadora, pues no tiene ni la más mínima oportunidad de ser competitiva, más si sabe mucho del machismo y falta de palabra de su ex compañero de fórmula SG, quien muestra una vez más la gran capacidad de mentir. Una por que no sólo votó en su momento contra el hecho de que “El Bronco” dejara la Gubernatura para ir al escenario nacional, sino también para mentirle a sus electores y decirles que él sí iba a cumplirles quedándose los seis años en el estado.

También Morena terminó por designar a sus cabezas estatales en los Comités de Defensa de la 4T, teniendo al frente a más mujeres que hombres y así no solo cumplir con el mandato del INE sino adicionalmente hacer justicia al reclamo histórico.

Para muchos, hubo dos sorpresas grandes que se contraponen en la manera en que se analizaron: el resultado de la Ciudad de México y el de Puebla. Por un lado han querido hacer ver que la doctora Claudia S. sufrió un revés por parte del Ejecutivo, quien sugieren sigue mandando en el partido, pues fue ni más ni menos que Clara Brugada la que encabeza el comité. Sin embargo, se contradicen, pues si el mandato estuviera como tal, segura estoy que el diputado Nacho Mier hubiera terminado al frente de Puebla. Así es, Nacho es y ha sido super cercano al Presidente y no de la doctora.

Y para concluir la semana, cerramos otra vez con Nuevo León, en donde la Suprema Corte dio revés a los dos posibles sustitutos temporales del Gobernador con licencia.

Ahora sí que se viene una gran oportunidad para el estado para elegir algo nuevo y no de nuevo mentiras de lo que su ex Gobernador ha hablado y se convirtió en minutos en algo tan viejo como lo criticado y encerrado en un disfraz de juventud.