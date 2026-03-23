La historia se centra en Iman (Missagh Zareh) un abogado que acaba de ascender a investigador estatal, a punto de convertirse en juez titular del Tribunal Revolucionario. Ahora recibe un aumento de sueldo y una mejor vivienda para su familia, compuesta por su esposa (Soheila Golestani) y sus dos hijas estudiantes (Setareh Maleki y Mahsa Rostami)

La semilla de la higuera sagrada (Alemania – Irán, 2024) dirigida y escrita por Mohammad Rasoulof. En el Irán de la teocracia encabezada por los ayatolas fue sentenciado a ocho años de cárcel y antes de ser arrestado logra huir a Alemania donde ahora vive.

La historia se centra en Iman (Missagh Zareh) un abogado que acaba de ascender a investigador estatal, a punto de convertirse en juez titular del Tribunal Revolucionario. Ahora recibe un aumento de sueldo y una mejor vivienda para su familia, compuesta por su esposa (Soheila Golestani) y sus dos hijas estudiantes (Setareh Maleki y Mahsa Rostami).

Con el ascenso viene la inmediata decepción y también en la tensión personal y familiar. Él es un hombre decente, que piensa, y ahora se enfrenta a la realidad del sistema judicial que espera que apruebe automáticamente las sentencias de pena de muerte sin leer las pruebas.

Le dicen que ahora debe mantener el secreto con sus amigos y familiares, quienes podrían ser amenazados y divulgados por elementos criminales como forma de presionarlo.

En su nuevo puesto, le entregan una pistola para la protección de su familia, que guarda en su casa. Un día que busca el arma se da cuenta que ya no está. De inmediato, de manera paranoica, sospecha que una de las mujeres de su familia se la ha quitado y lo quiere engañar. Pregunta por el arma, pero ninguna de ellas sabe del caso.

Iman empieza a cambiar y ver el mundo desde otra perspectiva. Cuando las protestas contra el hiyab estallan en Irán, abandona sus posiciones liberales y opta por las del régimen para el cual trabaja.

Regaña a sus hijas, por sus posiciones progresistas, que él mismo les inculcó. Ahora les reclama que se dejen llevar por la propaganda de enemigos y elementos extranjeros. “¿Qué elementos extranjeros?”, ellas le preguntan, pero Iman no responde.

Cuando su esposa e hijas ayudan a una joven manifestante antihiyab aterrorizada, a quien la policía le ha disparado en la cara, tienen que ocultárselo a Iman, porque reprobaría el hecho.

La película de Mohammad Rasoulof deja ver la misoginia y la teocracia que gobierna a Irán. Da cuenta de lo que sucede en las familias, y también en la sociedad iraní, que ya no acepta, si alguna vez lo hizo, el conservadurismo autoritario que la gobierna.

El director construye una narrativa que muestra la tragedia que se vive en Irán. Algún crítico dice que se trata de “una obra mayor”. Una película valiente que evidencia al régimen iraní.

Es denuncia política de una realidad que está ahí, a la vista de todas y todos, y que no es posible esconder, aunque se puede tomar la decisión de ignorarla o incluso negarla.

La semilla de la higuera sagrada, en el Festival de Cannes 2024, ganó el Premio Especial del Jurado y el Premio FIPRESCI. También obtuvo el Premio de la Crítica Árabe a la Película Europea y Mejor Película Internacional en otros certámenes.