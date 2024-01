Tchaikovsky compuso la Obertura 1812 y la Serenata para cuerdas en el otoño de 1880. Al respecto escribió: ‘La Obertura será muy ruidosa, pero la escribí sin ningún sentimiento cálido de amor y, por lo tanto, probablemente no tendrá ningún mérito artístico. Pero la Serenata, por el contrario, la escribí por compulsión interna. Esta es una obra de corazón, y por eso me atrevo a esperar que esta obra no carezca de cualidades artísticas’.

Dos hermosas y sugestivas obras serán las que interprete la OSSLA en el segundo concierto de la Primera Temporada 2024: la Serenata para cuerdas, de Tchaikovsky, y la Sinfonía No. 40 de Mozart, este jueves 18 y domingo 21, a las 19:30 horas y 12:30 horas, respectivamente, bajo la conducción de su director artístico, Eduardo García Barrios, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Tchaikovsky compuso la Obertura 1812 y la Serenata para cuerdas en el otoño de 1880. Al respecto escribió: “La Obertura será muy ruidosa, pero la escribí sin ningún sentimiento cálido de amor y, por lo tanto, probablemente no tendrá ningún mérito artístico. Pero la Serenata, por el contrario, la escribí por compulsión interna. Esta es una obra de corazón, y por eso me atrevo a esperar que esta obra no carezca de cualidades artísticas”. Asimismo, en una carta expresó: “no sé si es porque se trata del más joven de mis hijos o porque en realidad no es tan mala, pero verdaderamente estoy enamorado de mi Serenata”. De igual forma, en otra carta dijo: “deseo con todo mi corazón que pueda escuchar la Serenata correctamente interpretada... y creo que el movimiento central, tocado por los violines, ganará su comprensión”. El primer movimiento lo llamó: “un trozo en forma de sonatina” y lo dedicó a Mozart: “El primer movimiento es mi homenaje a Mozart. Se pretende que sea una imitación de su estilo, y estaría encantado si pensara que me he acercado de alguna manera a mi modelo”. El segundo movimiento es un cadencioso y elegante vals, pero totalmente diferente de los vieneses. El tercer movimiento es una elocuente y grave elegía con algunas figuras de pizzicato. El cuarto movimiento está dominado por una popular melodía folclórica del Volga. ¿Disfruto la Serenata?