“No tomes la vida a la ligera, ubícate y reflexiona; es tiempo de que sientes cabeza y tomes las cosas con seriedad”, escuché que decía una madre a su joven hijo. Ante esta ráfaga de sesudas reflexiones no pude menos que observar el atufado rostro del joven. En sus ojos asomó el cansancio, sus labios se resistían a pronunciar palabra alguna. El desánimo y la desesperanza nublaron el horizonte de su mirada, su frente se marchitó prematuramente y su piel perdió frescor y lozanía.

Nos preocupa que los jóvenes aferren con responsabilidad el timón de su vida, pero exigimos que lo hagan con la gravedad de la madurez y no con la jovialidad de su condición. Tomar los reveses con humor es indicativo de seriedad y adultez.

¿Quién dijo que el adulto se debe caracterizar por el rostro preocupado y taciturno? Es cierto que tiene más cargas y responsabilidades, pero nunca debe perder el humor y entusiasmo. “Los ángeles pueden volar porque pueden tomarse a sí mismos a la ligera”, expresó Chesterton.

En la sección de humor “La risa, remedio infalible”, de la revista Reader’s Digest, se publicó: “Dice el profesor de filosofía a su auditorio, después de la conferencia: Y si ustedes me han comprendido bien, es que me he explicado mal”.

Tomar las cosas con sentido del humor revela humildad. Reírse de sí mismo es señal inequívoca de que alguien se conoce y acepta; por tanto, reacciona con gracia y sencillez, como hacía el Papa Juan XXIII.

El Arzobispo Fulton J. Sheen dijo que en una ocasión le comentó: “Dios sabía desde toda la eternidad que yo iba a ser Papa. Ha tenido 80 años para trabajar en mí. ¿Por qué me ha hecho tan feo?”.

¿Vivo la seriedad del humor?