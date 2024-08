Esta semana sesionará la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para elaborar el proyecto de acuerdo para la asignación de diputaciones y senadurías de Representación Proporcional, el cual deberá aprobarse el viernes 23 en Consejo General. Ahí quedará resuelta, al fin, la espinosa discusión de la sobrerrepresentación legislativa.

Esta semana se definirán las diputaciones y senadurías de Representación Proporcional que, de acuerdo con las votaciones del 2 de junio, corresponden a cada partido político. Y el Instituto Nacional Electoral tendrá bajo su responsabilidad una grave decisión: otorgar, o no, la mayoría calificada a la coalición gobernante.

Aunque la Constitución es muy clara en su Artículo 54, que impide que un partido político pueda tener más del 8 por ciento de representación en la Cámara de Diputados respecto al porcentaje de su votación obtenida en las urnas, pareciera que no todo está resuelto en el espinoso tema de la sobrerrepresentación.

Las advertencias y llamados de ex consejeros electorales y ex magistrados del Tribunal Electoral, académicos, juristas y opinadores de diversa índole, en favor de que se considere el límite por coalición y no por partido político, parecen haber hecho mella en el ánimo de los 11 integrantes del Consejo General del INE, donde el próximo viernes 23 de agosto habrá de votarse la asignación de1 las plurinominales.

Si hace dos meses la mayoría de consejeras y consejeros -empezando por su presidenta, Guadalupe Taddei- estaban decididos a hacer una lectura textual de la Constitución, y aplicar a rajatabla el acuerdo de asignación que aprobaron por mayoría de 10 votos contra 1 en diciembre del año pasado, ahora algunos podrían haber cambiado de opinión.

Casi dos meses de debate público, y la insistencia de que la Constitución debe interpretarse con una mirada histórica y teleológica (esto es, considerando el contexto actual y el espíritu original de una reforma que lo que pretendía era impedir que una sola fuerza política pudiera modificar a su antojo la Carta Magna), han calado hondo en consejeras y consejeros.