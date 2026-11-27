Los electores mexicanos que forman parte del 55 por ciento de la población que no valora a la democracia como forma de gobierno, y el 53 por ciento acepta un gobierno autoritario si éste resuelve sus problemas, se identifican con Morena, porque aunque sea antidemocrático, les “resuelve” sus problemas vía la dádiva social, que son los programas sociales

Solo el 45 por ciento de la población en México prefiere un gobierno democrático sobre uno autoritario; al 30 por ciento le da lo mismo uno democrático que uno autoritario; el 17 por ciento prefiere un gobierno autoritario, y el 8 por ciento no sabe o no responde, de acuerdo con la encuesta de Latinobarómetro 2026.

La misma encuesta señala otros datos que dan idea más precisa sobre la valoración que la sociedad mexicana tiene de la democracia. El 53 por ciento de la población afirma que no le importaría tener un gobierno autoritario si éste resuelve los problemas del país, y el 65 por ciento considera que un poco de mano dura del gobierno está bien.

Así, de la encuesta se derivan dos conclusiones que van en la misma línea: el 55 por ciento de la población no valora de manera positiva a la democracia como forma de gobierno, y el 53 por ciento aceptaría un gobierno autoritario si éste resuelve sus problemas.

Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, militante del PRI por 14 años, en su versión más autoritaria, entendió muy bien, que había un amplio sector de la sociedad mexicana, que se identifica con las posiciones autoritarias, propias del antiguo PRI.

Y cuando el PRI empieza a abrirse a los valores de la vida democrática, y dejar atrás el autoritarismo que lo caracterizó desde su fundación, López Obrador, crea, entones, un partido que recoge precisamente ese autoritarismo con el que se identifica la mayoría de la sociedad mexicana.

En términos de oferta política construye la imagen de un partido fuerte y autoritario, que es capaz, por la vía de la dádiva social, como antes lo hacía el PRI, de resolver los problemas de las personas y las familias, a cambio de apoyar las decisiones autoritarias del partido.

Al mismo tiempo posiciona la idea, en una sociedad propensa al autoritarismo, que la democracia es “neoliberal” y “conservadora”. El gobierno solo funciona en beneficio del pueblo a partir de un régimen autoritario y duro como es Morena. La democracia abre el espacio a los enemigos del pueblo.

Un estudio de Salomón Guzmán Rodríguez, publicado en la revista Bien Común en junio de 2024, ofrece una estimación de los flujos de votantes entre partidos. Sus resultados indican: De 3.8 millones de personas que votaron por el PRI en 2018, en 2024 lo hicieron por Morena, y de 3.9 millones que votaron PAN en 2018, en 2024 lo hicieron por Morena.

Los electores mexicanos que forman parte del 55 por ciento de la población que no valora a la democracia como forma de gobierno, y el 53 por ciento acepta un gobierno autoritario si éste resuelve sus problemas, se identifican con Morena, porque aunque sea antidemocrático, les “resuelve” sus problemas vía la dádiva social, que son los programas sociales.

En ese horizonte, es muy difícil para la oposición, que sostiene el valor de la democracia y la ve como necesaria y fundamental para poder desarrollar el país y crear una sociedad más justa e igualitarias, convencer a la mayoría de la sociedad que la democracia y no el autoritarismo, es el camino para resolver los problemas de la sociedad mexicana.