La sustancia (1)

La historia en el filme La sustancia (The Substance, Estados Unidos, 2024), sigue a una artista en decadencia que consume un medicamento capaz de volverla más joven, aunque con efectos secundarios inesperados.

Coralie Fargeat (París, Francia, 1976) dirige The Substance (Estados Unidos, 2024), de la cual también escribió el guión. La historia sigue a una artista en decadencia que consume un medicamento capaz de volverla más joven, aunque con efectos secundarios inesperados.

En su cumpleaños número 50, Elizabeth Sparkle (Demi Moore), quien fuera una famosa estrella de Hollywood, es despedida por Harvey (Dennis Quaid) del programa de televisión que ha conducido durante años. La razón que le da es su avanzada edad.

De regreso a casa, deprimida y desconcertada, se distrae mientras conduce y sufre un accidente. La llevan al hospital y ahí un joven enfermero le habla de un suero, una sustancia que se consigue en el mercado negro y que genera una versión más joven y bella de quien la consume.

Después de algunas dudas, Elisabeth pide la sustancia y se inyecta el suero que, al activarse, crea una versión mucho más joven de ella misma, que emerge de una hendidura en su espalda.

La sustancia establece una relación simbiótica entre los dos cuerpos: Elisabeth debe transferir su conciencia al otro cuerpo cada siete días sin excepción, mientras el cuerpo inactivo permanece inconsciente.

El otro yo requiere inyecciones de “líquido estabilizador”, extraído del cuerpo original mediante una punción lumbar. La nueva versión, ahora llamada Sue (Margaret Qualley), se presenta ante Harvey, quien la contrata de inmediato como reemplazo de Elisabeth.

A Sue, el programa de televisión la lleva a la fama y es seleccionada para conducir el especial de Año Nuevo de la televisora. Disfruta de su nuevo estilo de vida, pero se vuelve insegura cuando regresa a vivir como Elisabeth.

Después de una noche de excesos, Sue extrae líquido estabilizador adicional del cuerpo de Elisabeth. A la mañana siguiente, ésta despierta y descubre que su dedo índice ha envejecido rápidamente.

Llama al proveedor, quien le advierte que permanecer como Sue más de siete días consecutivos provocará un envejecimiento acelerado e irreversible de su yo original, por lo que debe seguir el programa de cambio para evitar nuevas consecuencias.

A pesar de que ambas mujeres comparten una sola conciencia, las dos personalidades comienzan a verse como individuos separados y terminan despreciándose mutuamente. Elisabeth siente celos por la belleza y el éxito de Sue, mientras que Sue se molesta por el rechazo que siente hacia sí misma cuando vuelve a ser Elisabeth.

Después de un episodio particularmente autodestructivo como Elisabeth, Sue se niega a volver a cambiar. Entonces almacena líquido estabilizador del cuerpo original en frascos de vidrio y decide permanecer de manera permanente en su nueva apariencia.

Tres meses después, un día antes del programa de Año Nuevo, Sue ya no puede reponer el líquido estabilizador porque el cuerpo de Elisabeth ha quedado completamente drenado. El proveedor le informa que la única forma de reponerlo es regresando a su cuerpo original.