La sustancia (2)

La compleja historia de terror que cuenta Coralie Fargeat como directora y guionista en La Sustancia es una fábula sobre la fama y el rechazo a uno mismo. También es una reflexión sobre nuestros prejuicios, los miedos al envejecimiento y la dificultad de aceptarnos tal como somos.

The Substance (Estados Unidos, 2024) es la historia de una artista en decadencia, Elizabeth Sparkle (Demi Moore), que consume un medicamento para recuperar la juventud, pero lo hace a través de una versión mucho más joven de ella misma (Sue) que emerge de una hendidura en su espalda.

La sustancia establece una relación simbiótica entre los dos cuerpos y a pesar de que ambas mujeres comparten una sola conciencia, las dos personalidades comienzan a verse como individuos separados y terminan despreciándose mutuamente.

Después de un episodio particularmente autodestructivo como Elisabeth, Sue se niega a volver a cambiar. Entonces almacena líquido estabilizador del cuerpo original en frascos de vidrio y decide permanecer de manera permanente en su nueva apariencia.

Tres meses después, un día antes del programa de Año Nuevo, Sue ya no puede reponer el líquido estabilizador porque el cuerpo de Elisabeth ha quedado completamente drenado. El proveedor le informa que la única forma de reponerlo es regresando a su cuerpo original.

Cuando cambian nuevamente, Elisabeth descubre que se ha transformado en una anciana deforme. Desesperada por evitar que el abuso de estabilizadores por parte de Sue continúe degradando su cuerpo, consigue un suero diseñado para eliminarla.

Sin embargo, todavía necesitada de admiración y reconocimiento, Elisabeth se detiene antes de inyectar el suero de terminación y reanima a Sue, alterando el equilibrio simbiótico y dejando conscientes a ambas formas al mismo tiempo.

Al darse cuenta de las intenciones de Elisabeth, Sue se enfurece y la golpea brutalmente hasta matarla, antes de salir rumbo al especial televisivo de Año Nuevo.

Sin Elisabeth, el cuerpo de Sue comienza a deteriorarse rápidamente. Presa del pánico, corre a su apartamento e intenta crear una nueva versión de sí misma con el suero activador sobrante.

El proveedor había prohibido expresamente hacerlo, pues el suero sólo podía utilizarse una vez. Sin embargo, Sue decide inyectárselo y provoca una mutación grotesca: en lugar de obtener un cuerpo perfecto, se convierte en un híbrido monstruoso de Elisabeth y Sue.

Aun así, se dirige al programa con una máscara improvisada, hecha con un cartel fotográfico de Elisabeth en sus mejores años. Cuando aparece ante el público y comienza a hablar, la máscara cae y los espectadores quedan horrorizados al descubrir su verdadero aspecto.

Un hombre decapita al monstruo y los restos escapan del estudio antes de colapsar en una masa de órganos internos. En ese momento, el rostro original de Elisabeth se desprende y se arrastra hasta su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La compleja historia de terror que cuenta Coralie Fargeat como directora y guionista es una fábula sobre la fama y el rechazo a uno mismo. También es una reflexión sobre nuestros prejuicios, los miedos al envejecimiento y la dificultad de aceptarnos tal como somos.

Al mismo tiempo, la película funciona como una crítica a los estereotipos de belleza difundidos por los medios de comunicación y la industria del entretenimiento.

En la 77.ª edición del Festival de Cannes, Fargeat obtuvo el premio al Mejor Guión. Más tarde, en los Golden Globe Awards, Demi Moore ganó el reconocimiento como Mejor Actriz.