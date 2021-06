La teoría del autosecuestro de priistas. Rocha en el laberinto del triunfalismo

De hecho, Rocha no ocupaba la intervención de los ejércitos de los capos para ganar la elección; ahora tampoco los necesita para gobernar.

Lo que hizo no fue desmarcarse sino darle más revuelto a aquello que poco a poco desvanecía en la conversación pública. Al soltar la presunción de que el PRI usó la violencia y las amenazas como estrategia política, llegando al extremo de suponer que los “levantones” son autosecuestros, reposiciona en las audiencias mediáticas un asunto que está lejos de sus atribuciones resolverlo o calificarlo ya que compete a la procuración y administración de justicia determinar si se trata de delitos auténticos o autofabricados.

Al margen de que células del narcotráfico se hayan aprontado o bien creado en redes esa estrategia para decirse facilitadores del resultado que arrojaron las urnas, es importante el deslinde de quien está a punto de ser declarado Gobernador electo, no tanto por dejar en claro las cosas sino más bien para disipar de una vez por todas la impertinente sombra que podría acompañarlo a lo largo del sexenio 2021-2027.

Se trata de dos cuestiones distintas, vinculadas por la circunstancia electoral. El triunfo de Rocha Moya no da elementos para impugnarlo porque se trata de una mayoría asignada por la vía democrática. Los sinaloenses les asestaron un rotundo rechazo a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática y optaron por traer a Sinaloa la alternancia incuestionada que tardó décadas en llegar porque el accidente político de 2010 eligió como Gobernador a un priista, Mario López Valdez, disfrazado de panista.

Podría ser que Rocha tenga las pruebas para sostener la afirmación de que los priistas “delinearon eso, empezaron a divulgar, no era en muchos de los casos la delincuencia, eran ellos, algunas incluso desapariciones de ellos las ponemos en duda, porque pueden ser autosecuestros” y al tratarse de actos punibles que alteraron el orden público podría ser llamado a aportar su hipótesis dentro de las carpetas de investigación si es que éstas existen.

Había lanzado un día antes Rubén Rocha Moya el llamado a la unidad y reconciliación sin que se le notara la intención de echarle sal a la todavía sangrante herida poselectoral. No obstante, desde la visión del triunfador es difícil eludir la retórica temeraria del más fuerte y lanzó la conjetura de que pudieron ser autoinfligidas las privaciones de la libertad que el Partido Revolucionario Institucional denunció en perjuicio de algunos de sus cuadros directivos y candidatos, antes y durante la votación del 6 de junio.

Comparsa interminable

No tiene la culpa Luis Guillermo Benítez sino los mazatlecos que lo reeligieron como Alcalde, así podría resumirse la respuesta a las próximas reclamaciones por las tropelías que cometa Su Graciosa Majestad “El Químico”. Pero no, el error fue de los partidos políticos incapaces de construir liderazgos confiables para competir contra la carnestolenda oferta política del Movimiento Regeneración Nacional. En fin, Mazatlán ya eligió a su rey feo del carnaval para los siguientes tres años y si no pues ahí está la asunción al trono, con oropel, confeti y banda, en el ostentoso concierto de Los Recoditos.