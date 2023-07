@FundarMexico / Animal Politico / @Pajaropolitico

En medio de unos muy anticipados actos de campaña casi por todos lados, se lleva a cabo el proceso de designación de una persona integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por parte de la Comisión de Selección (CS) que elige el Senado de la República. La decisión tuvo que darse a más tardar el 7 de febrero pasado, sin embargo van 143 días de retraso y todo parece que se seguirán acumulando.

Esta Comisión quedó instalada el 28 de abril de 2021, desde entonces se han realizado dos designaciones, en 2021 y en 2022. Ambas con muchos cuestionamientos tanto por sus prácticas opacas como por varios de sus resultados. El actual proceso no ha estado exento de tropiezos, pareciera que la experiencia no ha sido su aliada.

Ya con los retrasos a cuestas, la Comisión de Selección emitió la convocatoria el 5 de mayo y ha incumplido los plazos ahí establecidos en dos ocasiones. El lunes pasado se preveía una reunión en la que informarían las nuevas fechas para concluir -por fin- la etapa uno de la evaluación, consistente en la valoración documental de las dieciocho personas que anunciaron. La sesión no contó con el quórum reglamentario y se pospuso para este miércoles 28 a las 20:30 horas. Dicha situación no es nueva, la CS desde su instalación ha tenido constantes problemas para sesionar por “complicaciones de agenda de varios y varias de sus integrantes”; ya alguna vez tuvieron la osadía de reunirse a las 4 de la madrugada, argumentando que sólo a esa hora podían todos y todas. Me pregunto si tenían conocimiento de las tareas y tiempo que implica esta importante encomienda cuando se registraron en el Senado. La evidencia apunta a que no.

Entre estiras y aflojas y uno que otro posicionamiento ciudadano (1) y/o nota periodística, la Comisión de Selección ha “intentado” atender algunas demandas ciudadanas, aunque no de fondo. Si bien este tercer proceso pintaba a que sería diferente, al menos era la promesa de su nuevo presidente, cada “descuido”, desacierto, incumplimiento y retraso lo aleja de esta aspiración. Siguen moviéndose los plazos sin avisos oportunos, hay intentos por desconocer y/o cambiar lo establecido en la convocatoria, están presentes -aún- posiciones resistentes a la participación ciudadana y se mandan señales de desinterés que alimentan la desconfianza ciudadana de un proceso que apostó por dejarle una relevante encomienda a un órgano ciudadano que no está dando el ancho.

Por eso, el Senado debe ser más cuidadoso en los perfiles que designa, pues en algunos casos es evidente que sus aspiraciones están en otros lados y no en la CS, aunado a que el mismo Senado tiene pendiente definir dos vacantes en esta Comisión desde el año pasado.

Al momento del envío de esta columna, aún no sabemos el desenlace de la sesión programada para el miércoles 28, pero sí de las etapas que continúan de acuerdo con la convocatoria del proceso y lo que la Comisión de Selección debe garantizar.

En primer lugar, se esperaría una deliberación abierta y exhaustiva de las evaluaciones de las dieciocho personas aspirantes que se encuentran en la etapa uno, pues de aquí saldrá la lista de las y los cinco perfiles más destacados para entrevistar; la publicación de todos los expedientes para ayer; la realización de entrevistas rigurosas; la sesión con sociedad civil para intercambiar elementos sobre el desempeño de las entrevistas e información adicional que sirva para la deliberación pública que realizará para tomar la decisión final, y que esta corresponda con el mejor perfil. A diferencia de las designaciones pasadas donde descartaron a la mayoría de participantes en esta etapa documental -muchas veces de manera injustificada o poco clara- en esta ocasión hay perfiles con trayectorias sumamente interesantes y sólo una mujer en la lista de dieciocho.

Aún faltan los momentos más decisivos del proceso, estemos atentas, atentos y atentes. Se trata de un proceso que recibe poca atención de medios de comunicación y organizaciones, pero con una importancia fundamental para asegurar el carácter ciudadano en la agenda anticorrupción. No permitamos su cooptación y exijamos #PerfilesIdóneosYa. Ya tocará repensar su integración, condiciones de trabajo y mejores mecanismos que garanticen procesos apegados a altos estándares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad.

#SinCuotasNiCuates

* La autora Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

1 Principalmente desde el colectivo Perfiles Idóneos ¡Ya!, del cual forma parte del Observatorio de Designaciones Públicas, junto con las organizaciones: Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C.; Ciudadanos por Municipios Transparentes; Código Transparencia A.C.; Consejo Cívico de las Instituciones (Laguna) A.C.; Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León A.C.; Ethos Innovación en Políticas Públicas; Kintiltik A.C.; Observatorio Ciudadano de Mazatlán; Observatorio con Causa; Tierra Colectiva Ciudadanía, Género y Medio Ambiente A.C.; Transversal Think Tank (Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas A.C.) y Vigilancia Ciudadana BC A.C.