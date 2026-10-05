El legislador Rubén Moreira compila en su nuevo libro una serie de artículos periodísticos sobre la crisis de inseguridad y el deterioro democrático en México. La obra documenta el avance del crimen organizado y el desmantelamiento de las instituciones desde la óptica legislativa

Semanas atrás, Rubén Moreira Valdez, dio a conocer su libro Asuntos de fe. Breviario de santos, teólogos y reformistas (Cal y Arena, 2026), donde aborda temas religiosos, teológicos y de la historia de la Iglesia católica.

Y solo pocas semanas después publica La tragedia institucional. Una bitácora política (Cal y Arena, 2026), libro que ahora comentamos, donde analiza temas de actualidad de lo que ocurre en la vida nacional, desde su condición de actor central de la política del país.

Moreira Valdez, observa lo que ocurre en la vida política del país desde un lugar privilegiado, el interior del Poder Legislativo, y desde su condición de coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Y también desde el esfuerzo cotidiano de dar seguimiento y ofrecer su análisis del acontecer político del país en sus artículos en diversos periódicos, en su participación en programas de radio y televisión, y en una intensa presencia en las redes sociales.

En el México de hoy, Moreira Valdez debe ser el político mexicano que más participación tiene en los medios con sus cinco artículos distintos que se publican cada semana, y su presencia en diez programas fijos semanales en radio y televisión.

Eso lo obliga sistemáticamente a consultar, investigar y reflexionar, sobre la historia y la política, para preparar sus artículos e intervenciones en los distintos medios electrónicos. Los artículos que ahora se reúnen en este libro son producto de ese esfuerzo diario y constante. El libro se divide en tres partes:

El infierno existe. Apuntes sobre violencia y seguridad pública. Aquí, el autor dedica 29 artículos, escritos entre 2021 y 2026, a analizar la situación de inseguridad que se vive en el país, y con mayor intensidad en algunas regiones. Es un tema que conoce, y cuando fue gobernador de Coahuila diseña e implementa una estrategia multidimensional frente a los grupos del crimen organizado que devolvió la paz a su estado, hoy el más seguro del país. Habla desde el éxito de esa experiencia.

De fusilamientos, enemigos y libertades: Breves notas de historia y cultura frente a la narrativa del poder. Los 44 artículos que integran esta parte, escritos entre 2022 y 2026, abordan una muy amplia gama de temas de actualidad relacionados con la historia, la cultura y la política. Hay también algunas referencias de carácter biográfico. Hablan del gran conocimiento que el autor tiene del país, y de su historia.

Desde el legislativo: Una biografía de la crisis institucional. En los 17 artículos de este apartado, escritos entre 2022 y 2026, se aborda de manera directa la crisis de las instituciones que construyó la democracia y que el régimen que ahora detenta el poder ha destruido. Se analiza lo que sucede en el INE, la SCJN, el Poder Legislativo, y la corrupción que ahora forma parte de la estructura del gobierno.

Moreira Valdez en la presentación, afirma que “al revisar estos textos, advierto con tristeza, que aquellos en los que describo las acciones del nuevo régimen no han perdido vigencia. Por el contrario, muchas de las calamidades entonces señaladas persisten, ya sea en los mismos términos o en versiones aún más extrañas. Confío en que la grandeza de nuestro país termine por imponerse y que logremos recuperar el camino de la concordia y la democracia”.

En la cuarta de forros, Rafael Pérez Gay, escritor y promotor editorial, dice, al analizar el texto de Rubén Moreira Valdez: “Fue el dramaturgo Arthur Miller quien escribió: “Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma”. En ese sentido, La tragedia institucional obedece al mejor oficio del periodismo político. Moreira cumple en este compendio de artículos con la idea de Albert Camus sobre este oficio que, según el filósofo franco-argelino, consiste en “ser historiador sobre la marcha, cuya principal preocupación es decir la verdad”. Esa verdad, dicho sea de paso, es la de una nación frente a la debacle institucional”.