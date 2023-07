sicairos6204@gmail.com

Es la institución de educación media y superior la que debe resultar airosa en este lapso vital para que reafirme la función de ser, que no es otra que la de darle a Sinaloa mujeres y hombres que a través del conocimiento y las aptitudes diseñen el mejor futuro para la gente en general, sin distingos. Coyuntura irrepetible para que la parte acusadora fundamente con pruebas, y el sector indiciado tenga la oportunidad de defenderse, actuando todos con visibilidad pública en la mampara de la Constitución y las leyes que derivan.

Reverso

Cuén ante la tormenta

Sosteniéndose en la posición de “no tengo cola que me pisen, mi familia está limpia y lo vamos a demostrar peso a peso, empresa por empresa”, el dirigente del Partido Sinaloense y ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, consideró que enfrentar el inminente juicio solicitado por la Fiscalía Anticorrupción es un asunto que le compete a la UAS y dijo estar de acuerdo en que si algo se hizo mal sea corregido de acuerdo a la ley para coexistir en un real Estado de Derecho. Aunque remarcó que la solicitud de la FGE a un Juez para que obsequie la audiencia inicial para la formulación de imputación, “no es asunto mío, no he tenido ningún citatorio ni notificación” la encasilló en el seguimiento formal de un proceso judicial.