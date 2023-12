salomon.gaxiola@gmail.com

Los ministros de la SCJN deben de ser juristas que lleguen ya con el conocimiento adecuado para poder desempeñar dicha función, una base sólida de Derecho Constitucional y experiencia en los tribunales, es decir, no deben de ser personas que lleguen a aprender, es necesario que los ministros ejerzan su cargo con independencia y autonomía, respetando a la Constitución, las leyes que de ellas emanan y los tratados internacionales.

Una disculpa por no haber estado juntos la semana pasada, en ocasiones no es posible, pero siempre se les extraña.

La última vez que platicamos Samuel García era precandidato presidencial, como Usted seguramente sabe decidió continuar como Gobernador de Nuevo León, esto a pesar de contar ya con licencia aprobada por el Congreso de dicha entidad, pero al no lograr que la persona que quedara como Gobernador interino fuera nombrado por él, sorpresivamente decidió renunciar a dicha licencia (lo invito a buscar información sobre renuncias de licencias) y regresar a gobernar dicho Estado. Es curioso por decir lo menos que una vez obtenida la licencia, hacer campaña, buscar quién fuera su Gobernador interino y no lograrlo, haya decidido renunciar a dicha campaña, la cual no tenía dudas de ganar, aunque no todo es malo ya que su esposa e “influencer” sumamente popular, Mariana Rodríguez ha anunciado que buscará ser presidenta municipal de Monterrey.

La ultima vez que platicamos el Presidente había mandado una terna de la cual el Senado aprobaría la próxima ministra de la SCJN, esta semana se realizaron las votaciones, votando 121 senadores, de los cuales 46 votos fueron en contra de dicha terna, 29 para Bertha Alcalde Luján, 12 para Eréndira Cruz y 33 para Lenia Batres, siendo rechazada una vez más la terna, siendo esto la primera vez en que no se lograra el consenso necesario para que el Senado nombrara a quien ocuparía el cargo, por lo que la nueva ministra de la Corte fue elegida de manera directa por el Presidente, sí, aunque Usted no lo crea, en la historia moderna de nuestro país nunca el Presidente había elegido de manera directa a la persona que ocuparía el cargo de ministro, y esto además de ser anecdótico, es curioso, ya que hace 23 años la hoy ministra era Diputada y buscaba quitar dicha facultad presidencial mediante una reforma constitucional que fuera el Presidente quien tuviera la última palabra en la designación de ministros de la SCJN, señalando en dicha reforma lo siguiente: “Debemos eliminar el procedimiento viciado que nuestra Constitución contempla para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que recae en el Presidente de la República”, qué bueno que no fue aprobada su reforma.

La última vez que platicamos, los partidos políticos buscaban definir los cargos a elección popular que se elegirán el próximo año, y los puestos plurinominales por supuesto, por lo que los actores políticos buscaban acomodarse en nuevos puestos o repetir el cargo obtenido...esto sigue igual.

La última vez que platicamos había pleito entre la UAS y Gobierno del Estado, esto también sigue igual.

PD 1.- Sale de prisión domiciliaria el fundador de Homex, Eustaquio de Nicolás.

PD 2.- ¿Ya vio que el ex ministro de la SCJN buscó obtener esos privilegios tan criticados como camionetas blindadas, gasolina, mantenimiento, colaboradores, seguridad y un sueldo de 251 mil pesos mensuales por los siguientes 2 años?

PD 3.- “Se requiere asimismo un Poder Judicial celoso de su función de guardián constitucional sin invadir la esfera de facultades de los otros poderes, no corresponde al Poder Judicial nombrar o destituir gobernadores, impedir la distribución de libros de texto gratuitos, invalidar leyes cuando no está en duda la inconstitucionalidad de los actos”. Lenia Batres.