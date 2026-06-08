La valoración de Morena

En la intención del voto, en 2025 Morena tenía 45 por ciento y en 2026, 33 por ciento, una caída de 12 puntos. De todos los partidos es el único que cae en la preferencia, los demás crecen. De un año a otro la Presidenta y su partido han caído, ella en una proporción mayor

El 47 por ciento de los encuestados piensa que Morena debe seguir gobernando y 47 por ciento, que es necesario un cambio de partido en el Gobierno; el 6 por ciento no contestó, de acuerdo con la encuesta que Lorena Becerra, consultora independiente, levantó, entre el 7 al 12 de mayo, para LatinUS. La opinión está dividida por la mitad.

La Presidenta Sheinbaum, de 2025 a 2026, tuvo una importante caída en su aprobación al pasar del 80 al 59 por ciento de un año a otro, y un aumento considerable en su desaprobación al pasar del 15 por ciento en 2025 al 39 por ciento en 2026. Una variación total de 45 puntos.

Lo mismo sucede con Morena que, en la intención del voto, en 2025 tenía 45 por ciento y en 2026, 33 por ciento. Una caída de 12 puntos. De todos los partidos, es el único que cae en la intención del voto, los demás crecen. De un año al otro, la Presidenta y su partido caen, ella en una proporción mayor.

El partido que más crece es el PAN, que pasa de 9 por ciento de intención de voto en 2025 a 14 por ciento en 2026. El MC, del 10 por ciento en 2025 a 13 por ciento en 2026. El PRI, de 8 por ciento en 2025 a 11 por ciento en 2026. El PVEM se mantiene en 7 por ciento en estos dos años. El PT pasa del 3 por ciento en 2025 a 4 por ciento en 2026.

En la encuesta se pregunta si Morena está más o menos involucrado que los otros partidos con los grupos del crimen organizado. El 42 por ciento respondió que más, el 37 por ciento, que menos, y el 12 por ciento, que igual. El 9 por ciento dice que no sabe. A Morena se le ve cada vez más, todos los días surgen nuevas evidencias, como un partido asociado con los grupos del crimen organizado.