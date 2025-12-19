La venganza contra MCCI y Casar

En la 4T han usado todo el poder del Estado, desde el púlpito presidencial para calumniar críticos hasta las instituciones fiscales y de persecución del delito y judiciales para reprimir a sus adversarios

“El mejor motivador del ser humano es el éxito”, me decía mi padre Maquío. Él creía que a la sociedad mexicana le urgían “éxitos”, en todos los órdenes, para restaurar la confianza del mexicano en sí mismo.

Morena ha jugado exactamente en contra de esta premisa no permitiendo que la sociedad civil se anote éxitos, y se ha ensañado contra sus críticos buscando desacreditarlos; también ha perseguido fiscal o penalmente a quienes se han atrevido a denunciar la asquerosa corrupción de su movimiento.

López Obrador es un hombre intolerante a la crítica, sea ésta a su forma de ser hipócrita, mentirosa y corrupta; sea a su manera ineficiente y caprichosa de gobernar, o a su autoritarismo vengativo contra los disidentes a quienes llama adversarios.

En la 4T han usado todo el poder del Estado, desde el púlpito presidencial para calumniar críticos hasta las instituciones fiscales y de persecución del delito y judiciales para reprimir a sus adversarios. Tales son los casos como el encarcelamiento de Rosario Robles, falsificando documentos para justificar arbitrariamente la prisión preventiva. También está la persecución fiscal contra Ricardo Salinas Pliego porque se negó a aceptar la extorsión de la que estaba siendo objeto por el SAT. También, en su momento se ensañó contra Claudio X. González presidente fundador de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

MCCI fue fundado el 19 de noviembre de 2015 por González Guajardo y hoy es presidida por María Amparo Casar. Es una organización de la sociedad civil que busca consolidar el estado de derecho, prevenir, denunciar y erradicar la corrupción y la impunidad en nuestro país.

Su trabajo se ha fincado en cinco ejes: primero, analizar el fenómeno de la corrupción en sus causas y sus modalidades, especialmente el de corrupción organizada. Segundo: la organización busca justicia utilizando el derecho como instrumento para exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones. Tercero: MCCI realiza investigaciones periodísticas creando conciencia que es posible investigar, denunciar y abatir la corrupción. Cuarto: Mexicanos Contra la Corrupción busca concientizar y empoderar a la sociedad a dejar la apatía y fortalecer la cultura de la legalidad. Impulsa a su vez la creación de capítulos regionales que hagan. esfuerzos locales contra la corrupción.

MCCI ha denunciado la corrupción de gobiernos priistas como fue la estafa maestra y el caso de Odebrecht; de gobiernos panistas como el caso de Josefina Vázquez Mota y abusos del gobierno de Guanajuato. Ahora con Morena en el gobierno se ha denunciado la corrupción en Segalmex, las redes de huachicol, las factureras de Adán Augusto, entre otros casos.

Desde 2021 la entonces presidenta del SAT, Raquel Buenrostro, hizo acusaciones difamando y calumniando a MCCI; en 2024 López Obrador y Pemex emprendieron una cacería de brujas y acciones penales contra Amparo Casar por el hecho de denunciar la inmensa corrupción de su gobierno y de sus hijos, por lo que López lo tomó personal.

En la mañanera del 13 de mayo de 2024 López Obrador declaró: “Cómo vamos a dejar esto así ¿Vamos a dejar esta estructura de manipulación intacta? No, hagamos algo... no puede quedar inmaculada”, amenazó el entonces Presidente. Hoy cumple su amenaza contra Casar para que no quede inmaculada.