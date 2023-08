salomon.gaxiola@gmail.com

Gobernar no es tarea sencilla, por más que nos quieran decir lo contrario, por lo menos en un país como el nuestro no lo es, pero ignorar la violencia repito, no nos hará salir de ella y aquí el gobierno no es el único que tiene que actuar, somos nosotros como sociedad, que la violencia en nuestro Estado no es cosa menor, mucho menos la impunidad.

La violencia en nuestro país no para, gobiernos de distintos partidos, “planes diferentes” (al final, el plan de todos los gobiernos que hemos tenido, lo digan o no, ha sido utilizar al ejército) han fallado, la violencia continua, no podemos ni debemos mirar hacia otro lado. Originalmente este espacio se destinaba para las campañas ilegales presidenciales que estamos viviendo y como están próximas a su conclusión, a pesar de que por ley aún no deberían de iniciar siquiera las precampañas, pero es necesario hablar (una vez más) de la violencia.

En específico de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno; habrá que señalar que este es uno de los municipios donde más se registran desapariciones, al parecer esto surge de los grupos de crimen organizado que ya tienen años operando y peleando dicho territorio, pero volviendo con los jóvenes de nombre Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante fueron reportados como desaparecidos el pasado 12 de agosto ya que la última vez que supieron de ellos se reunieron para ir a un Mirador el día 11 por la noche.

El domingo 13 de agosto se encontró uno de los dos carros donde se trasladaban dichos jóvenes, el carro se encontraba quemado y en su interior restos humanos. Para el 16 de agosto se comenzó a difundir a través de redes sociales una fotografía donde se apreciaba a los jóvenes golpeados y amarrados en un predio además un video. Este video en cuestión no lo vi así que no puedo confirmarle, pero se ha mencionado en redes que en dicho video se obliga a los jóvenes a golpearse entre ellos e incluso forzar a uno de ellos a asesinar a otros, por lo cual no vi ni veré dicho video.

La Fiscalía del Estado ha señalado que más de 10 hombres armados fueron quienes se llevaron a estos cinco jóvenes, los motivos no los sabremos a ciencia cierta, esta violencia no es exclusiva de Lagos de Moreno, podemos ver violencia en gran parte del territorio de nuestro país, solo que por “salud mental” decidimos ignorarlo (o por lo menos yo), pero la pregunta es: ¿la violencia desaparecerá si la ignoramos? La respuesta es no, no cuando vivimos el sexenio más violento de la era moderna de nuestro país, basta recordar que el año pasado se tuvo un promedio de 26 personas desaparecidas diarias, por lo cual podemos señalar que la estrategia de abrazos no balazos no puede considerarse exitosa, tampoco puede considerarse exitosa una estrategia donde se acuse a los criminales con sus padres y/o abuelos.

El tema llegó a nuestro Presidente, específicamente a la mañanera del día 16 de agosto, en donde al final le preguntan al Presidente y el Presidente al parecer no los escucha, para posteriormente hacer un chiste sobre no escuchar. Esto causó indignación y durante el día el video del momento se transmitió a través de redes sociales, al día siguiente nuestro Presidente en su mañanera señaló que no había escuchado las preguntas sobre la desaparición y que no ofrecería disculpas porque fue un invento.

Usted al final decidirá creer si nuestro Presidente escuchó y decidió ignorar las preguntas para posteriormente hacer el chiste o si efectivamente no las escuchó, lo curioso es que para un Presidente que diario se reúne con su gabinete de seguridad, el no tocar el tema es...raro.

¿Qué tenemos que hacer? A ciencia cierta no lo sé, pero la impunidad con la cual se desaparece y asesina en nuestro país tiene que desaparecer, por lo menos disminuir y para que esto suceda seguramente se tiene que trabajar en disminuir la corrupción.

PD._ “Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. Isaac Asimov.