La violencia política, sexual y machista de Hank Rhon

Un par de años después, un testigo protegido de los Estados Unidos y del Ejército Mexicano, declararía -y así consta en el expediente que tienen congelado en la Fiscalía General del Estado de Baja California- que a la joven Angélica la habían asesinado por órdenes de Hank. El caso, por supuesto, permanece en la impunidad.

Nunca se ha destacado por ser una persona respetuosa o educada, aunque pretende parecerlo. De la mujer dijo en una infame ocasión, que era su animal favorito. Cuando casado con María Elvia Amaya, adoptó a todos sus hijos porque dijo que quien era “dueño de la vaca, era dueño de los becerros”.

Efectivamente, y dadas las evidencias, la mujer para Jorge Hank Rhon, es un animal, un objeto. Incluso desechable. Es el casinero, sospechoso de ordenar el asesinato de la novia de uno de sus hijos en 2009.

La joven Angélica Muñoz Cervantes descansaba, ya entrada la noche de un día de agosto, en un modesto departamento donde cuidaba al hijo que tuvo con el vástago de Hank, cuando hombres armados entraron de manera violenta a su hogar, la atacaron, forcejearon y terminaron asesinándola a balazos. Un par de años después, un testigo protegido de los Estados Unidos y del Ejército Mexicano, declararía -y así consta en el expediente que tienen congelado en la Fiscalía General del Estado de Baja California- que a la joven Angélica la habían asesinado por órdenes de Hank. El caso, por supuesto, permanece en la impunidad.

Con una mala fama sustentada en un cúmulo de acciones ilícitas o que rayan en ello, Jorge Hank intenta convertirse en Gobernador de Baja California. Es la segunda ocasión que aspira a ese cargo. Ya en 2007 lo postuló el Partido Revolucionario Institucional, y fue derrotado por el panista José Guadalupe Osuna Millán.

En esta ocasión, el PRI le dio la espalda al político mexiquense, cuando en alianza con el PAN y el PRD, decidieron -para cumplir con la cuota de género- que la candidata al gobierno de Baja California por la coalición, sería una mujer, y para ello invitaron y aceptó, a la empresaria bajacaliforniana, Lupita Jones Garay, muy conocida por, hace 30 años, haber ganado para México, la primera corona de Miss Universo.

En el partido oficial, Morena, también se decantaron por una mujer. En este caso, la Diputada federal con licencia, alcaldesa de Mexicali, también con licencia, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Un partido más, Redes Sociales Progresistas, eligió a quien fuera líder de la burocracia en el Estado, Victoria Bentley, como su nominada al Gobierno de Baja California. Tres mujeres contienden, por primera vez, para el cargo del titular del Ejecutivo en el norteño estado.

Jorge Hank se quedó sin partido y sin candidatura. Pero su ansia de poder, la confianza en sí mismo, y una tímida pero fuerte cercanía con el partido en el poder, le abrieron un espacio en la política electoral 2021 en Baja California. El partido aliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Encuentro Social, lo hizo su candidato al gobierno estatal. Hank se quitó entonces el logo tricolor del PRI y se convirtió en el representante del partido cristiano, adoptando el morado que les caracteriza en la insignia política.

De entrada se presentó con pudor y bajo perfil. Dijo que no entraría en provocaciones, que no hablaría mal de nadie, que no atacaría, que no criticaría. Pero la desesperación de ir perdiendo, por segunda ocasión, una campaña estatal le ha hecho mella. Está haciendo aflorar al verdadero Hank, al sospechoso de varios asesinatos, al que trafica con animales y pieles, al que le persiguen los excesos y las sospechas.

Jorge Hank Rhon es el único candidato al gobierno de Baja California que ha estado en prisión. Lo mantuvieron detenido en una cárcel de mediana seguridad del Estado, cuando en el 2011, elementos del Ejército Mexicano catearon su casa, ante la delación de un detenido que acusó saber que en la residencia del hijo del profesor Carlos Hank, había armas. Muchas.

El delator los llevó a los sitios específicos donde estaban escondidas las armas en la residencia de Hank. En la madrugada del 9 de junio de 2011, los soldados contabilizaron 88 armas escondidas en la casa del casinero. 49 eran de uso exclusivo del ejército. Además, localizaron más de nueve mil cartuchos útiles. Aquello caía en el delito de acopio de armas y la Procuraduría General de la República, procedió a detener al entonces priista.

Al final, la defensa del sospechoso, obtendría su libertad por fallas técnicas en el cateo a la casa donde descubrieron las armas. No demostraron la inocencia de quien pretende hoy dirigir los destinos de Baja California, sino los yerros de quienes entraron a su casa sin permiso.

También Hank es el único candidato al gobierno de Baja California, que no puede cruzar legalmente a los Estados Unidos. No tiene documentos para hacerlo, pues en 2009, ante las múltiples sospechas que carga en su espalda, como ligas con el cártel de los Arellano Félix primero, y con el de Sinaloa después, un oficial de migración en la garita internacional de Tijuana-San Ysidro, le retiró la visa de turista y la destruyó, para que no pudiera entrar a territorio norteamericano. El documento internacional no ha podido recuperarlo, aunque dice que no lo ha intentado.

Esta semana, el martes 18 de mayo, Jorge Hank Rhon, el candidato del partido cristiano el PES, sacó su verdadera personalidad cuando, en un mismo día, atacó a las dos candidatas al Gobierno del Estado, que a decir de analistas le llevan ventaja. A Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a Lupita Jones Garay.

En medio de un acto con seguidores, haciendo referencia a una evidente frase de campaña que no necesariamente ahonda en la verdad, le hacen ver que -en las encuestas- va arriba de Marina del Pilar, la candidata de Morena, y él, sin un dejo de respeto para la candidata y madre de familia, dice al micrófono: “¿Que estoy arriba de Marina? No, jueguen, no la muelen... toy casado, y luego tengo 23 hijos, no, no...”, dijo en una clara tergiversación de la connotación de la frase “estar arriba” en una campaña electoral, para emitir un comentario sexista. Lo peor del caso, es que los pocos seguidores que escuchaban el discurso de Hank, entre ellos varias mujeres, le festejaron la ocurrencia.

También ante reporteros que se arremolinaron entorno al candidato del PES para preguntarle sobre sus contrincantes, a la pregunta de si los invitaría (se supone que a su gobierno en caso de ganar), respondió con un “no, yo no quiero basura”. Entonces un reportero le insiste y pregunta directamente: “¿Y a Lupita Jones?”, y Hank reafirmó claramente su comentario al responder: “Por eso, no quiero basura”.

Jorge Hank Rhon lanzó un comentario sexista y otro machista, en el mismo día, contra las candidatas de Morena y de Va por BC, Marina Ávila y Lupita Jones, evidenciando el pensar y el sentimiento del candidato del PES hacia las mujeres.

Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional, escribió en redes sociales:

“Es inconcebible que en pleno 2021, en un momento en el que todos debemos ser parte de la solución, el candidato del PES, Jorge Hank Rhon, ejerza violencia política en razón de género en contra de nuestra candidata a la Gubernatura de Baja California @LupJonesOf. Los ataques en contra de las mexicanas, atentan contra sus derechos y libertades. No podemos permitir que se violente a ninguna mujer, mucho menos por quienes pretenden obtener el voto ciudadano. Esas conductas no nos representan ni a los mexicanos, ni a los bajacalifornianos.

“Exigimos que Jorge Hank Rhon exprese una disculpa pública a nuestra candidata @LupJonesOf y, exhortamos a las autoridades estatales a tomar medidas necesarias para sancionar este tipo de conductas, que en nada abonan a la contienda ni al progreso de nuestro país”.

Es evidente que se espera una reacción por parte de las autoridades electorales, al tratarse este de un caso de violencia política en razón de género, y solo de las autoridades estatales, porque la Fiscalía Estatal contra Delitos Electorales en Baja California, tenía autonomía hasta hace un par de semanas, cuando el Gobernador Jaime Bonilla y los diputados de Morena, decidieron trasladarla a la estructura y facultad de la Fiscalía General del Estado, la que titula Guillermo Ruiz Hernández, de quien el propio Hank ha dicho que es su compadre, y la instancia donde se encuentra congelado el expediente que por asesinato se le abrió al candidato del PES en 2011.

Independientemente de la reacción de las autoridades, los electorales de Baja California, se dieron cuenta, el martes 18 de mayo, de la clase de candidato que tiene el PES, en la figura de Jorge Hank, el sospechoso de asesinato que es además, misógino, para quien la mujer es un animal, un objeto, ahora sexual, además de basura, según sus propias palabras.