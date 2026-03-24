Es necesario cultivar la virtud de la gratitud, como enseñó Chesterton: ‘El agradecimiento es la forma más alta del pensamiento, y la gratitud es la felicidad duplicada por el asombro’.

Continuando con los recuerdos sobre Socorro Astol, Sergio Orozco señaló: “Yo estudié en la ETIC 23 (Escuela Técnica, Industrial y Comercial N. 23, antes Prevocacional). La profesora Socorro Astol era prefecta, siempre muy amable y buena consejera. Inolvidable dama, hermosa y de gran corazón, mi generosa consejera. Te inspiraba confianza dialogar con ella. A tus 13 años te quieres comer el mundo y siempre es bueno acercarse a los que más han vivido”.

Asimismo, me compartió una fotografía tomada por Valdés (Arnulfo Valdés Yescas fue un fotógrafo originario de Veracruz, quien llegó a Culiacán en 1910 junto con tres de sus hermanos y fundaron el estudio “Fotografía Hermanos Valdés”). La fotografía parece que la tomó su hijo, Claudio Valdés, y muestra la Avenida Obregón, desde la Río Elota hasta La Lomita.

Escribió Sergio: “La Av. A. Obregón tenía un camellón desde Bulevar Zapata hasta la escalinata de la Lomita... Mi Infancia y adolescencia las viví a una cuadra y media al poniente de la glorieta. No existía la Casa de Gobierno... había un edificio donde se encontraba una tienda de abarrotes (las tres BBB) cuya propietaria de ambas cosas era la señora Lidia Campaña”.

Por mi parte, acoté: “De hecho, el trazo de la glorieta aún se conserva sobre la Avenida Álvaro Obregón, esquina con la calle Río Elota, aunque ya no exista la fuente”.

Sergio prosiguió: “Aunque soy jalisciense de origen, estoy muy agradecido con esta tierra que me ayudó a crecer”. A lo cual, añadí: “Yo también estoy agradecido, aunque soy colimense”. Y, Sergio, puntualizó: “Gratitud, sabia virtud”.

En efecto, es necesario cultivar la virtud de la gratitud, como enseñó Chesterton: “El agradecimiento es la forma más alta del pensamiento, y la gratitud es la felicidad duplicada por el asombro”.

¿Cultivo la gratitud?